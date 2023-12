CGU entrega premiação do concurso ‘1 Minuto Contra a Corrupção’ neste domingo

A Controladoria-Geral da União (CGU) realiza uma sessão especial no Fest Aruanda 2023, neste domingo (3). O evento será realizado na Sala 6, do Cinépolis do Manaíra Shopping, a partir das 10h. A sessão é gratuita e aberta ao público em geral.

Durante a sessão serão conhecidos e apresentados os vencedores do 7º concurso de vídeo ‘1 Minuto Contra a Corrupção’ e também será exibido o curta metragem “Muito além do controle”, que retrata a luta da carreira de Finanças e Controle em defesa da CGU, desde as mobilizações de 2015, até os protestos de 2016, sem esquecer, no entanto, a capilaridade da atividade dos Auditores (AFFC) e Técnicos de Fianças e Controle (TFFC) em todo o país.

Durante a Sessão CGU & Fest Aruanda, também haverá uma roda de debates entre a plateia e os convidados, sobre controle e combate à corrupção.

Participam da conversa Rodrigo Paiva, superintendente substituto da Controladoria-Geral da União; Derly Pereira, chefe da Delegacia de Repressão à corrupção e crimes financeiros da Polícia Federal na Paraíba; Rudinei Marques, presidente do Fonacate e presidente eleito da Unacon; e a jornalista Angélica Nunes, da Rede Paraíba.

1 Minuto Contra a Corrupção

Os três vídeos vencedores, sem ordem de classificação, foram enviados por paraibanos: “Jornada da Corrupção”, de Fernando José Vieira Torres; “Comece por você”, de Eliel Uchôa Santos de Morais; e “O vinho une as pessoas, mas a corrupção pode separá-las para sempre”, de Lucas de Alcântara Santos. Eles são vinculados ao curso de gestão pública, da UFPB.

A comissão julgadora, decidiu ainda conceder duas menções honrosas para os vídeos “Protagonista no combate à corrupção”, de Laura Lucena Paiva, da Paraíba; e “Corrupç-ão”, de Alexandre Vargas Tavares de Jesus, de Santa Catarina.

Assista aos vídeos vencedores:

Assista aos vídeos recebedores de menção honrosa:

Cada um dos autores dos vídeos vencedores receberá um troféu e um certificado de participação emitido pela CGU.