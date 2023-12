Solicitações devem ser feitas à Semam pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão

Todos os dias a Divisão de Arborização e Reflorestamento (Divar) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa recebe, em média, vinte e cinco pedidos de poda de árvores. Os pedidos devem ser feitos pelo aplicativo João Pessoa na Palma da Mão. As solicitações são analisadas pelos técnicos da Divar, que elaboram um laudo técnico e encaminham para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), responsável por fazer as podas.

Tipos de podas– Os técnicos da Semam elaboram laudos em conformidade com a Norma Técnica Brasileira 16246-1 da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana (SBAU). As normas definem o manejo correto das plantas, contribuindo para que cresçam saudáveis e fortalecidas. São analisadas a estrutura, arquitetura das copas das árvores, observando as primeira, segunda e terceira galhadas.

Os técnicos da Semam utilizam ainda um aparelho de ultrassom, que permite analisar a parte interna da planta, verificando se há feridas nos troncos e qual a extensão do dano. A poda retira galhos secos, evitando acidentes sobre carros e pedestres, revitalizando as plantas, que crescem com mais força e vigor.

O diretor da Divar, engenheiro agrônomo Martinho Queiroga Salgado Sobrinho, destacou que os laudos técnicos são imprescindíveis para o cuidado das árvores da cidade. “A poda é uma das diversas ações de cuidado com o nosso patrimônio ambiental. A Semam é responsável pelo monitoramento das árvores situadas em áreas públicas – canteiros de avenidas e ruas, praças, escolas públicas, entre outras áreas. E para nós, que atuamos nessas ações, é uma satisfação imensa quando percebemos que a poda e os tratamentos fitossanitários contribuem para salvar uma árvore”, concluiu.

Como solicitar o serviço – O aplicativo João Pessoa na Palma da Mão pode ser baixado no celular. Pelo aplicativo é possível fazer a solicitação de poda, clicando na aba Serviços, preenchendo os dados com as informações como endereço completo e tipo de solicitação. No aplicativo é possível incluir até três fotos do local. Com o aplicativo as pessoas podem acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, sem precisar sair de casa.