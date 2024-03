Prefeitura investe na restauração dos condomínios Independência, Amizade e Esperança, beneficiando 774 famílias

A Prefeitura de João Pessoa está realizando a requalificação dos condomínios Independência e Amizade, em Paratibe, na região Sul da cidade, e Esperança, no bairro Padre Zé, beneficiando nesse primeiro momento 774 famílias. O Programa de Requalificação dos Condomínios foi elaborado pela Secretaria de Habitação Social (Semhab), que também está acompanhando a execução das obras, e a Prefeitura está fazendo um investimento inicial da ordem de R$ 12 milhões. As famílias beneficiadas não vão ter nenhuma despesa.

A secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha, explicou que o Programa de Requalificação dos Condomínios foi criado para atender famílias que estavam morando em condições precárias, uma vez que os locais foram construídos na primeira gestão do Prefeito Cícero Lucena, há mais de 20 anos, para retirar famílias que moravam dentro da área do extinto Lixão do Roger, e depois também atendeu famílias desabrigados que moravam em prédios públicos.

“Quando assumiu a Prefeitura na atual gestão, o prefeito Cícero Lucena viu a situação dos residenciais, a deterioração dos prédios e a insalubridade em que as famílias estavam vivendo”, disse Socorro Gadelha, acrescentando que “ele pediu a Semhab que fizesse um levantamento da situação e elaborasse um projeto para revitalizar os condomínios e dar mais conforto e qualidade de vida as famílias. E assim nasceu o Programa de Requalificação dos Condomínios”, completou.

A secretária explicou que “o Programa prevê a realização do revestimento cerâmico nas fachadas dos blocos, construção de calçadas no passeio público em concreto para facilitar a mobilidade, inclusive com rampas de acesso para cadeirantes, e ainda a limpeza das caixas e rede de esgotos, limpeza e pintura nas áreas de uso comum e urbanização, e nos apartamentos a reparação de piso (cerâmica), pintura, fissuras e reparos no teto”. Socorro Gadelha adiantou que as obras foram iniciadas nos Condomínios Independência e Amizade, na região de Paratibe, e Esperança, no bairro do Padre Zé. Eles estão divididos em blocos (cada bloco oito famílias), com os trabalhos em andamento em três blocos do Condomínio Independência (24 famílias), um bloco do Condomínio Amizade (oito famílias) e no Condomínio Esperança mais três blocos (24 famílias) e no total foram atendidas 56 famílias.

Para facilitar o andamento dos trabalhos, o Programa foi divido em três etapas: o acompanhamento social das famílias, um trabalho iniciado antes do começo das obras, que continua durante a realização dos trabalhos e só vai ser encerrado quando as famílias voltarem para suas moradias, observando que provisoriamente elas estão recebendo o aluguel social. A segunda etapa é a realização da reforma interna nos apartamentos e externa nas áreas de uso comum.

Sobre a terceira etapa, a secretária de Habitação disse que “vai ser a recepção às pessoas voltando para suas casas, encontrando tudo novo e recuperado, o que vai ser uma grande satisfação para nós da Secretaria de Habitação e também para o prefeito Cícero Lucena, que construiu os condomínios, e agora está fazendo a requalificação deixando tudo novo de novo”, comentou.

Calendário – O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, disse que “as obras estão dentro do previsto e explicou que para agilizar os trabalhos foi elaborado um calendário de atividades, que começou com a licitação, depois o prefeito Cícero Lucena assinou a ordem de serviço, acomodação das famílias e instalação do canteiro de obras. E agora nós estamos com os trabalhos em andamento e tudo está sendo acompanhado pela equipe técnica da Semhab, formada por engenheiros e assistentes sociais”.

Ele também explicou que nos condomínios o trabalho está sendo feito em grupos de três blocos e na medida em que vão sendo concluídos, novas etapas vão ser compridas, com a reforma de mais blocos até que todo o condomínio seja atendido. “O prefeito Cícero Lucena construiu esses núcleos habitacionais na primeira e na segunda gestão dele, à frente da administração municipal, quando ainda não existia a Secretaria de Habitação Social, e ele fez isso porque é uma pessoa muito sensível à questão da habitação”, ressaltou.

Beto fez questão de lembrar que o compromisso da gestão com a habitação não fica restrito a construção de novas moradias, mas também a realização de projetos de infraestrutura, revitalização e regularização fundiária, o que vai resultar em grandes benefícios para a cidade de João Pessoa e para seus moradores.

Benefício para todos – O Condomínio Independência I, por exemplo, é formado por 288 apartamentos divididos em 36 blocos, cada um deles abrigando oito famílias, e foi construído pela Prefeitura há 26 anos, para resolver um problema de moradia para famílias desabrigadas que ocupavam prédios públicos e galpão no Alto do Mateus.

Para a presidente da Associação dos Moradores dos Condomínios Independência I e II, Manuela Santos, a requalificação veio em boa hora porque as famílias não tinham condições de fazer os reparos que os blocos e os apartamentos precisam, por isso “só temos que agradecer ao Prefeito Cícero Lucena pela realização do programa e a Secretária de Habitação, Socorro Gadelha, e também a equipe técnica e aos engenheiros que acompanham os trabalhos no dia a dia”.

Ela disse que a Prefeitura está realizando um sonho dos moradores, porque eles não tinham condições de fazer os reparos que os apartamentos estão precisando e vão receber uma moradia nova, com piso em cerâmica, teto recuperado, pintura e as portas e janelas trocadas.