Ídolo do Campinense, Marquinhos Marabá visita Renatão e pede crédito à diretoria

Quem esteve no gramado do Estádio Renatão na última quinta-feira foi o ex-atacante e ídolo do Campinense, Marquinhos Marabá. Mas infelizmente para o torcedor raposeiro não foi dando aquele show de bola costumeiro de 2008. Agora dirigente, Marabá visitou o Estádio Renatão, elogiou a estrutura do clube e pediu para a massa rubro-negra ajudar o Campinense na próxima temporada.

Marabá teve três passagens na Raposa como atleta. Uma em 2002, mais tímida, uma em 2008, quando virou ídolo inconteste da torcida raposeira com o título estadual em cima do Treze e o acesso à Série B, e outra em 2012, quando conseguiu bicampeonato estadual.

Em 2017, assumiu o cargo de gerente de futebol, atuando pela primeira vez como dirigente no Campinense. Uma trajetória de ótimos momentos com a camisa do Clube Cartola.

“Satisfação muito grande retornar. Considero aqui como minha casa. Aqui tive bons momentos e maus momentos, mas a gente tem coisas mais positivas para lembrar. É bom ver a estrutura do clube crescendo, todo o trabalho que o presidente Danylo está fazendo. Tenho um convite para o torcedor. Venha somar junto com a diretoria, para o Campinense novamente viver bons momentos. A torcida apaixonada e vibrante, que sempre compareceu no estádio, precisa mais do que nunca mostrar a sua força”, pediu Marabá.

O Campinense tem temporada cheia em 2023. O grande foco, claro, é retornar para a Série C do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Antes das disputas da Série D, no entanto, a Raposa disputa o Campeonato Paraibano, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

