Cícero abre processo para investigar relação de servidores com criminosos

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), determinou que a Procuradoria-geral do Municipal abra um procedimento administrativo para apurar a responsabilidade dos servidores citados na Operação Mandare, deflagrada pela Polícia Federal nesta sexta-feira (3).

“Diante dos fatos noticiados sobre suposto envolvimento servidores desta edilidade com pessoas supostamente envolvidas em atos ilícitos, bem como em virtude do deve legal de presar pelo bem público e ainda a fim garantir o direito da ampla defesa e do contraditório, DETERMINO seja Instaurado, imediatamente, processo administrativo disciplinar ou procedimento similar, com a máxima urgência em desfavor de todos os servidores envolvidos, com a finalidade de apurar supostos cometimento e/ou envolvimento em atos ilícitos e adoção de todas as medidas necessária”, despachou o prefeito.

Um dos servidores que foram alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Mandare foi a filha do prefeito, Janine Lucena, que também é secretária executiva da Saúde.

Mais cedo, o prefeito de se manifestou sobre o envolvimento do nome da filha no caso. Segundo ele, a ação contra ela teria se baseado num telefonema que ela recebeu de dentro do presídio. “Pelo que eu soube, foi em função de ela ter recebido uma ligação do presídio para o telefone dela. Ela é uma mulher pública, que qualquer pessoa pode ligar. Se você ligar, ela lhe atende. Mais do que isso não existe nada”, disse o prefeito.

O gestor também defendeu que seja feita uma investigação apurada. “A Polícia Federal cumpre esse papel, que considero importante. Temos mais de 27 mil servidores e desde o ano passado estamos pedindo, por exemplo, a certidão negativa dos servidores. Espero que a Polícia possa apurar e os responsáveis sejam responsabilizados”, frisou.

