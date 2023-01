No Instituto Cândida Vargas

Doulas voluntárias participam de capacitação e retomam atividades em fevereiro

21/01/2023 | 19:00 | 57

O programa de Doulas Voluntárias, da Prefeitura de João Pessoa, retoma suas atividades presenciais no mês de fevereiro. Todas as mulheres que integram o programa participam de uma atualização, realizada pelo Instituto Cândida Vargas (ICV) nos meses de dezembro e janeiro com as doulas no seu Centro de Estudos. A previsão é que as profissionais voltem a atuar durante o parto no ICV e nas unidades de saúde da família após a conclusão da qualificação profissional.

O curso tem a finalidade de promover uma revisão dos conhecimentos e o nivelamento de doulas, de acordo com as normas e rotinas da instituição. A capacitação também marca a retomada das atividades das doulas no ICV, suspensas há mais de dois anos, devido ao período crítico de pandemia da Covid-19.

“O programa de Doulas Voluntárias do Instituto Cândida Vargas está vivenciando uma retomada muito importante. As pessoas da comunidade serão beneficiadas com a oferta dessa mão de obra qualificada para o cuidado com a saúde. O curso deve ser concluído até o final do mês e, na sequência, elas devem iniciar sua atuação in loco, prestando assistência às pessoas atendidas na unidade hospitalar”, ressalta a coordenadora das Doulas do ICV, Bruna Nascimento.

Segundo ela, o desempenho dessas profissionais no Sistema Único de Saúde (SUS) possibilita às mulheres que vivenciam o ciclo gravídico puerperal um maior cuidado a saúde, proporcionando educação perinatal, conhecimento sobre direitos e tranquilidade durante o processo devido a abordagem que busca garantir o acesso ao parto humanizado.

“O apoio físico e emocional dado pelas doulas às mulheres antes, durante e após o parto, é um fator relevante que resulta diretamente na melhoria de indicadores como a redução do número de cesarianas desnecessárias. Esse processo pode auxiliar também no contato pele a pele imediato e preparar a gestante para iniciar a amamentação em tempo oportuno”, disse Bruna Nascimento.

Ela explica, ainda, que antes do parto a doula promove educação em saúde com a gestante e com o acompanhante para apoiá-los nas questões relativas ao ciclo da gestação. A doula também auxilia no processo junto à família e a equipe médica, bem como indica técnicas não medicamentosas de alívio a dor e exercícios de preparação para a gestante.

Capacitação – Rafaela Rufino conta que sua formação como doula foi através do curso realizado em 2020 pela Prefeitura de João Pessoa em parceria com a Associação de Doulas da Paraíba, com estágio previsto para acontecer na Maternidade Cândida Vargas.

No entanto, o estágio foi interrompido devido as medidas preventivas de combate à Covid-19. Elas e as outras participantes concluíram o curso através de um Projeto de Educação Perinatal online. “Infelizmente por conta da pandemia nossa turma não conseguiu fazer todo o estágio porque houve toda aquela preocupação e cuidado no acesso as maternidades. Eu cheguei a fazer dois plantões de estágio no Instituto e acompanhei quatro mulheres, tanto trabalho de parto normal, quanto cesaria”, relata.

Ela conta que deu continuidade ao trabalho de doula nesses últimos dois anos e com o curso que está sendo realizado dentro do Projeto de Doulas Voluntárias vai dar continuidade ao trabalho junto ao ICV. “Tenho uma expectativa muito grande enquanto atuação na dolagem, enquanto prestação desse serviço de apoio a mulher, inclusive, eu também participei de um curso com relação a assistência à gestante em casos de abortos que são permitidos por lei. Minha preocupação é estar preparada para dar esse suporte em todas as situações”, finalizou Rafaela Rufino.