BBB23 – ENQUETE REVELA QUEM FICA NO REALITY APÓS CASA DE VIDRO GABRIEL, GIOVANNA, MANOEL E PAULA

GABRIEL, GIOVANNA, MANOEL E PAULA, Quem fica no BBB23? O grupo MRNews vai novamente cobrir mais um BBB e agora com enquetes desde a Casa de Vidro até a final do BBB. Fique atento. A verdade é que aqui você acompanha todas as novidades da Casa mais vigiada do Brasil. Agora você já sabe que existem 4 participantes na Casa de Vidro. São eles, Gabriel, ex de Anitta, modelo e influencer. Paula, biomédica do Pará. Manoel é psiquiatra e Giovanna que é gamer e empresária.

Desde ontem eles estão confinados e a votação começou na noite da terça (10). Segundo as enquetes, entretanto, um deles vai sair. Sabe quem? Acompanhe tudo, inclusive, o resultado da enquente.

Que sucesso! Com mais de 28 horas de Casa de Vidro, os participantes já são um sucesso nas redes sociais. Além de protagonizarem diversos memes, eles também estão acumulando fãs em seus perfis. Somando os quatro, Gabriel, Paula, Manoel e Giovanna já ganharam mais de 800 mil seguidores desde a entrada deles na manhã de terça-feira, 10/1, e acumulam mais de 1 milhão. Vem com a gente ver a evolução deles. 👇

Gabriel Antes de entrar na Casa de Vidro, o modelo e ex-ficante de Anitta tinha cerca de 60 mil seguidores. Hoje, ele já chegou a marca de 288 mil!

Paula A biomédica tinha um pouco mais de 10 mil seguidores e, agora, já tem mais de 359 mil. Ela é a participante da Casa de Vidro que mais ganhou seguidor até o momento.

Manoel O psiquiatra tinha 11 mil seguidores quando entrou na dinâmica do BBB 23 e chegou a marca de 244 mil após mais de 24 horas.

Giovanna Giovanna entrou na Casa de Vidro com um pouco mais de mil seguidores. 28 horas depois, a empresária acumulou 166 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

PODER COM VANTAGEM TODA SEMANA

A Casa de Vidro está fervendo, mas o jogo vai pegar fogo mesmo quando o BBB 23 estrear na TV, no dia 16/1, próxima segunda-feira. E a temporada chega com um novo poder que promete movimentar ainda mais a casa vigiada do Brasil. Qual? O Poder Coringa, uma espécie de “card do poder”, dará vantagem a um jogador toda semana. Forte candidato a se tornar um dos trunfos mais disputados da temporada, o recurso tem tudo para apimentar a corrida pelo primeiro lugar.

QUARTO DO LÍDER RENOVADO E COM CENTRAL DE CONTROLE

BBB 23 vem aí cheio de novidades. Além do Poder Coringa, o Líder da semana vai poder desfrutar de uma grande central de controle. Nela, o todo-poderoso da semana poderá acessar, de maneira limitada e pré-determinada, diversos comandos que possibilitam uma visão privilegiada do jogo.

O Líder vai poder assistir ao que acontece no restante da casa com áudio; descobrir o total de votos que recebeu até então; e a possibilidade de despertar os participantes na hora que desejar. As funções, é claro, têm limite de acesso, mas tornam o posto de líder ainda mais valioso e estratégico no percurso rumo ao primeiro lugar do reality show. Estão mantidos para o Líder um aposento exclusivo, a definição de quem é Vip e quem é Xepa, a indicação de alguém direto ao paredão, a imunidade aos votos da casa e aquela já clássica festa em sua homenagem.

ENQUETE REVELA QUEM FICA NA CASA APÓS A CASA DE VIDRO ENTRE GABRIEL, GIOVANNA, MANOEL E PAULA

Pouco antes do 20 h, a parcial da enquete apontava Paula com 45,43% votos e Manoel com 17,30%. Cabe ressaltar que Gabriel está logo atrás do médico, com 14,64% dos votos. Já a diferença entre Paula e Giovanna é grande — a gamer está com apenas 22,63%. ENQUETE UOL BBB23

Resultado parcial

31,44%

Paulaimagem: Reprodução24,46%

Manoel Vicenteimagem: Divulgação23,09%

Gabrielimagem: Divulgação21,01%

Giovana Leãoimagem: Reprodução/Instagram

