Prefeito abre campanha Maio Amarelo com adesão de órgãos ligados a segurança do trânsito

Com adesão de órgãos ligados a segurança no trânsito, o prefeito Cícero Lucena abriu, nesta sexta-feira (3), a campanha Maio Amarelo, com o objetivo de conscientizar a população sobre comportamentos e medidas para reduzir acidentes e sinistros nas vias da Capital. A ação aconteceu na área externa do estádio O Almeidão, no Cristo, e vai se estender durante todo o mês com o tema ‘Paz no trânsito começa por você’.

“O trabalho do trânsito nos traz redução de acidentes, redução de mortes, ou seja, evita sequelas. Na hora que nós criamos essa consciência, cada um fizer a sua parte, nós vamos conquistar uma melhor qualidade de vida da nossa cidade. Por isso que é importante que seja feito campanhas como essa, chamando a atenção, campanhas educativas, indo às nossas escolas para formar o adulto cidadão do amanhã, com um comportamento que traga paz e amor”, afirmou o prefeito.

O superintendente de Mobilidade Urbana de João Pessoa, Expedito Leite Filho, disse que, em João Pessoa, nos últimos três anos houve redução de 30% o número de mortes no trânsito e que campanhas como essa são eficientes para colaborar com o cenário. “É uma união de forças, uma união de ação que além da gente fazer durante o ano inteiro, nesse mês nós intensificamos muito mais para que a população tenha consciência de que temos um trânsito de paz na cidade de João Pessoa”, afirmou.

O superintendente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), Isaías Gualberto, elogiou a campanha da Prefeitura, lembrando de ações do Governo do Estado, como Paraíba Unida Pela Paz. Ele ainda fez um chamamento junto a todos os órgãos. “Todos os esforços e todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, como o DER, Polícia Militar, Semob, todas as autarquias municipais de trânsito, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Secretaria de Saúde, Samu, que é muito importante nisso, o Corpo de Bombeiros, para a gente semanalmente se reunir para discutir as causas desses sinistros de trânsito em todo o estado, e isso está sendo bem importante.

Ainda de acordo com a Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), durante os próximos 30 dias do mês, as ações estarão sendo intensificando em escolas, universidades, hospitais, igrejas, ruas de toda a cidade, com foco na prevenção. “Fazer com que as pessoas que estão em todos os bairros, em todos os lugares da nossa cidade, consigam entender o quanto é importante fazer a sua parte para a segurança no trânsito”, afirmou Gilmara Branquinho, chefe de Educação para o Trânsito da Semob.

Também participaram da abertura do Maio Amarelo, representantes da PRF, DER, BPtran, Sintur e Samu.