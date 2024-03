Cícero anuncia novos secretário no Procon e Defesa Civil

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, anunciou na noite desta quarta-feira (13), em suas redes sociais, mais duas mudança de secretariado. As substituições fazem parte da reforma administrativa pré-eleitoral.

Como novo secretário executivo do Procon JP, Cícero nomeou o advogado José Nicodemos Sobrinho, que substitui Júnior Pires.

“José já atua no Procon-JP desde 2020 e vai garantir o prosseguimento do importante trabalho de defesa dos direitos do consumidor”, publicou Cícero, em suas redes sociais.

Outra mudança é na Coordenação de Proteção e Defesa Civil de João Pessoa. Quem assume é o advogado Jailton Gomes Bezerra, que já foi chefe de gabinete na pasta.

Jailton vai ocupar o posto de Kelson de Assis Chaves, que vai assumir vaga na Câmara Municipal da capital, aberta com a ida de Tarcísio Jardim para a Assembleia Legislativa.

Reforma atrasada

A reforma administrativa havia sido prometida pelo gestor para o final de fevereiro, mas tem se concretizado paulatinamente.

Além dos dois novos integrantes, Cícero nomeou Janildo Silva para a Secretaria de Comunicação no lugar do ex-vereador Marcus Vinícius; e Ayrton Falcão no lugar de José William Montenegro no Planejamento.