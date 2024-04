ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2024, HOJE (17/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Vila Nova x Cuiabá é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (10/04) às 21:30 hs (horário de Brasília). A partida tem Remo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

Vila Nova 1 x 1 Cuiabá

Vila Nova x Cuiabá: Confronto Decisivo na Semifinal da Copa Verde

Nesta quarta-feira, Vila Nova e Cuiabá entram em campo para o primeiro jogo da semifinal da Copa Verde. A partida será realizada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, com início marcado para as 20h. Este confronto promete ser emocionante, com as duas equipes buscando um lugar na grande final da competição. Acompanhe todos os detalhes deste jogo crucial abaixo.

Onde Assistir

– **Transmissão:** Ainda está sendo avaliado se o Vila Nova irá transmitir a partida.

– **Tempo Real:** O ge fará a cobertura completa em tempo real

Histórico e Preparação das Equipes

– **Vila Nova:** Após perder a final do Campeonato Goiano para o rival Atlético-GO, o Vila Nova teve uma semana livre para treinar e se preparar para a Série B do Brasileiro. Nas fases anteriores da Copa Verde, o time eliminou o Rio Branco-ES e o Goiás.

– **Cuiabá:** O Dourado busca se recuperar após uma estreia difícil no Brasileirão, onde sofreu uma goleada para o Athletico. Bicampeão da Copa Verde, o Cuiabá eliminou Brasiliense e Porto Velho para chegar à semifinal.

Escalações Prováveis

**Vila Nova – técnico: Márcio Fernandes**

– **Provável time:** Dênis Júnior; Ruan Santos, Quintero, Anderson Conceição e Eric; Ralf, Bruno Matias, João Vitor e Luciano Naninho; Alesson e Henrique Almeida.

**Cuiabá – técnico: Luiz Fernando Iubel**

– **Provável time:** Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves, Alan Empereur e Rikelme; Guilherme Madruga e Fernando Sobral (Filipe Augusto); Derik Lacerda, Jonathan Cafú e Isidro Pitta.

Desfalques

**Vila Nova:** Não contará com os 10 reforços contratados para a Série B, pois eles não estão inscritos.

**Cuiabá:** Ramon e Max estão recuperando-se de lesões musculares, e Clayson está suspenso.

Arbitragem

– **Árbitro:** Angleison Vieira Monteiro (RO)

– **Assistente 1:** Márcia Lopes Caetano (RO)

– **Assistente 2:** Renato dos Reis Oliveira (RO)

Conclusão

Com ambos os times buscando uma vitória para levar vantagem para o jogo de volta, este confronto promete ser cheio de emoção e tensão. As equipes estão preparadas e determinadas a garantir um lugar na final da Copa Verde, tornando este um jogo imperdível para os fãs de futebol. Fique ligado para mais atualizações e análises sobre este confronto emocionante!