Cachorro é resgatado por moradores após cair de ponte no Sertão da PB

Um cachorro quase morreu afogado após ficar preso entre as madeiras de uma ponte sobre o Rio Piranhas, na zona rural de Cajazeiras, no sertão paraibano, sendo salvo por moradores da região. O fato aconteceu na manhã deste segunda-feira (15), após uma cheia no rio.

A ponte foi construída pelos próprios moradores. De acordo com o morador que pulou no rio para salvar o cachorro, Manualdo Lima, os moradores estão há alguns anos solicitando ao poder público que seja construída uma ponte melhor.”Isso é um cachorro da própria comunidade, cachorrinho de 60 dias de nascido”, explicou.

As imagens registradas mostram o momento em que três homens se unem para salvar o cachorro, um deles entrando no rio e os outros dois fazendo força para tirar o cão do espaço entre as madeiras.