Prefeito autoriza construção da Praça Cidade Verde e destaca avanços da Prefeitura de João Pessoa na região

Depois do Cuiá e do Bancários, o prefeito Cícero Lucena autorizou, nesta terça-feira (30), a construção da Praça Cidade Verde, na região do Bairro das Indústrias, com o objetivo de ampliar os espaços de convivência e lazer entre os moradores. A gestão municipal já entregou, desde 2021, 16 praças públicas em João Pessoa, sendo 04 erguidas do zero e 12 reformadas.

Nesse projeto de praças, Bairro dos Ipês e Alto do Mateus serão as próximas localidades contempladas. Durante solenidade na Rua Cidade de São Félix, Cícero Lucena destacou o olhar da Prefeitura de João Pessoa para a região do Bairro das Indústrias e Mumbaba, com 100 ruas sendo pavimentadas, reforma de unidades de ensino e de saúde, além da construção de uma unidade de pronto atendimento (UPA), que o gestor projetou para a localidade.

“Quem conhecia e conhece esse bairro, há mais de quatro anos, sabe o que está acontecendo. Um bairro que cresceu muito nos últimos anos, mas quis Deus que nós tivéssemos essa oportunidade, nesses três anos que estamos à frente da Prefeitura, estamos entregando cem ruas pavimentadas, com o mesmo padrão de toda a cidade de João Pessoa, além de escolas, de creche, de unidade básica de saúde que será entregue para absorver o crescimento. Trabalho feito em conjunto com os moradores, que sempre estiveram ao nosso lado e reivindicam soluções para os problemas”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra também ressaltou o olhar da gestão municipal para as demandas da população, que se reflete na construção de equipamentos para a melhoria da qualidade de vida. “Antes, a população não era ouvida, assim como os vereadores dessa cidade. Nós temos agora um prefeito que anda em João Pessoa, que visita os nossos espaços públicos e não usa só das palavras para dizer que fez alguma coisa. A gestão está entregando unidades de saúde, praças, mercados, escolas, ruas e tudo que faz a diferença na vida das pessoas”, afirmou.

Entre os moradores, a dona de casa Ana Luíza da Silva está feliz com a autorização para a construção da praça, num terreno antes pouco aproveitado pela população. “Não dava pra fazer nada aqui, principalmente as crianças, que precisam de lazer, de se divertir. E não só elas, vai ter academia e muita coisa pra gente também aproveitar”, comemorou a moradora.

Confira todas as intervenções da Praça Cidade Verde, com investimento de R$ 716 mil, e previsão de conclusão de seis meses:

Construção de playground;

Construção de playground acessível;

Construção da Academia da Terceira Idade;

Construção de área de jogos – com bancos e mesas;

Execução de calçada com acessibilidade;

Execução de estacionamento;

Bicicletário;

Iluminação em LED;

Execução de bancos;

Plantio de grama;

Paisagismo.