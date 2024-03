Procon-JP leva alunos de escola do município para aula prática sobre economia financeira em supermercado

Sessenta alunos do 5º ano da Escola Municipal Antônio Santos Coelho, localizada na Praia da Penha, estarão participando de aula prática sobre noções básicas de educação financeira, na manhã desta quinta-feira (14), em um supermercado da Capital. Os estudantes serão acompanhados pelos fiscais do Procon-JP e receberão certificado de participação. A ação faz parte das comemorações do 62º aniversário do Dia Mundial do Consumidor, celebrado no dia 15 de março.

A equipe de fiscais do Procon-JP vai mostrar aos estudantes como se realiza uma inspeção rotineira a esses estabelecimentos para, além de aprenderem como funciona o setor, receberem noções básicas de economia financeira. A aula prática vai ocorrer nos corredores do supermercado Bemais instalado nas Três Ruas (Bancários/Timbó).

O secretário Rougger Guerra pontua que serão usados exemplos práticos e de fácil compreensão para que todos os estudantes aproveitem o máximo possível o aprendizado. “Os fiscais vão acompanhar as crianças nos corredores do estabelecimento ensinando como procurar a validade do produto, além da verificação da legislação que é obrigatória no caixa e que deve estar disponível para o consumidor no dia a dia”. Ao final das explicações, os estudantes irão receber uma quantia simbólica para realizarem alguma compra e, assim, utilizar o ensinamento teórico. O encerramento ocorre com um lanche para todos os envolvidos na aula.

Mais atividades – O titular do Procon-JP informa que essa é apenas uma das várias atividades que a Secretaria preparou para comemorar o Dia do Consumidor. “Lançamos a versão 2024 do ‘Procon-JP vai às aulas’ no dia 1º de março, a Cartilha da Mulher Consumidora no dia 8, o Mutirão de Negociação de Dívidas Bancárias no dia 11 e, nesta quinta-feira (14), a ação com os estudantes. Na sexta, 15, teremos um dia de festividades na sede do Procon-JP e, no sábado, 16, a Corrida do Consumidor”.

Serviço:

Aula prática sobre educação financeira para alunos do 5º ano da Escola Municipal Antônio Santos Coelho (Penha)

Data: 14 de março de 2024

Horário: das 8h às 11h

Local: Supermercado Bemais (Três Ruas – Bancários/Timbó)