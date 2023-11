Veja linhas de ônibus que vão ter reforço nos dias do Enem em João Pessoa e Campina Grande

Dois esquemas especiais de trânsito foram elaborados pelos órgãos responsáveis nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, para os próximos domingos, dia 5 e dia 12 de novembro, data das realizações das provas do Enem. Veja abaixo as linhas de ônibus que vão ter reforço nas duas cidades.

Na capital, a operação típica de domingo com 46 linhas, será ampliada para 52 nos horários que antecedem e encerram as provas, ou seja, entre 9h40 e 12h e, ainda, entre 15h40 e 18h. Ao todo, 130 ônibus vão estar em circulação, e devem realizar 940 viagens, de acordo com a Semob-JP.

Em Campina Grande, a frota de ônibus vai ser reforçada em cerca de 75%. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP-CG) quase 30 linhas de ônibus vão estar disponíveis para os estudantes. A operação vai começar às 9h30 e vai até às 13h, depois para momentaneamente pelo fechamento dos portões no Enem, e retorna das 16h30 até às 20h30.

Linhas de ônibus com reforço em João Pessoa

Linhas de ônibus com reforço em Campina Grande

Gratuidade em João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa anunciou que apenas os candidatos com carteira de estudante terão passe livre no transporte público coletivo de João Pessoa nos dois domingos de prova. Para ter o benefício, o candidato deverá apresentar o documento no momento do embarque.

Gratuidade em Campina Grande

As viagens dos ônibus municipais serão gratuitas em Campina Grande, Agreste da Paraíba, nos dois domingos de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. O serviço ficará disponível para passageiros das zonas urbana e rural da cidade, com aumento da frota em 75% em determinados horários.

A gratuidade será destinada a toda a população, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP) de Campina Grande. Para isso, o usuário precisa apenas:

apresentar o cartão Nubus, para fins de comprovação estatística;

caso não tenha o cartão Nubus, apresentar um documento de identificação ao motorista para que o acesso ao interior do veículo será liberado.

Os ônibus começarão a circular em Campina Grande a partir das 6h até as 20h – geralmente, aos domingos, os ônibus só operam até as 18h. De acordo com a STTP, o reforço da frota em 75% vai acontecer primeiro das 9h30 às 13h, e das 16h30 às 20h.

Monitoramento no trânsito

Nos dois domingos, tanto em João Pessoa quanto em Campina Grande, pontos específicos vão ser monitorados no trânsito.

Na capital, as equipes de monitoramento do fluxo viário estarão iniciando as atividades às 6h e cerca de 50 agentes de mobilidade garantirão a circulação de veículos no entorno dos locais de provas.

“Com certeza será mais um ano de muito trabalho e comprometimento para nossas equipes. Assim como no ano passado, estaremos novamente empenhados em assegurar os deslocamentos com tranquilidade e agilidade, garantindo que os candidatos acessem os locais de prova da melhor forma possível. Nossa operação de ônibus também será reforçada, principalmente, nos horários de início e término do exame”, disse Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade de João Pessoa.

Entre os pontos monitorados pelas equipes estão UFPB (Castelo Branco), Unipê (Água Fria), IFPB (Jaguaribe), FPB (Avenida Walfredo Leal), Uninassau João Pessoa (Avenida Epitácio Pessoa) e Lyceu Paraibano (Centro), justamente, por serem considerados os locais com expectativa de maior movimentação dos candidatos.

Em Campina Grande, agentes de trânsito vão monitorar vários pontos pela cidade nos domingos de prova do Enem. O monitoramento vai acontecer nas principais rotatórias da cidade, e locais que possam gerar conflito, a exemplo da UFCG, UEPB, e Facisa, além de colégios onde haverá provas, a exemplo do estadual da Prata, com o posicionamento de agentes de trânsito para monitorar todo o trânsito naqueles locais. A operação terá início a partir das 11h.