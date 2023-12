PETRA DESCOBRE SEGREDO DE AGATHA E TOMA ATITUDE SEVERA

Por MRNews



Na trama envolvente de ‘Terra e Paixão’, a busca pelo poder e fortuna atinge um novo patamar quando Agatha (Eliane Giardini) desperta a desconfiança de Petra (Debora Ozório), prometendo agitar ainda mais os acontecimentos na novela. Previsto para ir ao ar a partir de terça-feira, dia 28, este episódio promete aumentar a tensão na trama, revelando segredos e intrigas.

Agatha e seus Planos Ambiciosos:

A personagem Agatha, após envenenar a relação entre Antônio (Tony Ramos) e Aline (Barbara Reis), direciona sua atenção para os negócios do marido. Seu objetivo é claro: investigar os bens aos quais terá acesso ao concretizar o planejado golpe, visando a fortuna da família La Selva.

Petra Desconfiada e Determinada:

Petra, enteada de Agatha, não deixa as ações da madrasta passarem despercebidas. Desconfiada desde o incidente envolvendo Antônio e Aline, Petra decide confrontar Agatha quando a encontra analisando documentos no escritório de Antônio. O clima esquenta quando Petra questiona as intenções da madrasta, e Agatha tenta se justificar como uma salvadora da família.

O Confronto entre Petra e Agatha:

A tensão atinge o auge quando Petra, incomodada com as explicações de Agatha, decide enfrentá-la diretamente. As acusações e questionamentos deixam claro que a convivência pacífica entre as duas está longe de ser uma realidade. O conflito se intensifica, especialmente após Petra revelar suas descobertas ao pai.

‘Terra e Paixão’ continua a surpreender os telespectadores com suas reviravoltas e tramas intricadas. A novela, criada por Walcyr Carrasco, tem se destacado não apenas pela trama principal, mas também pelos subenredos que mantêm o público ansioso por cada novo episódio.

Prepare-se para mais um capítulo cheio de intrigas, confrontos e revelações em ‘Terra e Paixão’. Com Agatha e Petra no centro de uma disputa de poder, a trama promete manter o público na ponta da cadeira, ansioso para descobrir os desdobramentos dessa história envolvente. Não perca os próximos episódios repletos de emoção e surpresas.

Reviravoltas e Confissões: Desvendando os Mistérios de Terra e Paixão

A trama da novela das nove da Globo, “Terra e Paixão”, atinge novos patamares de tensão e revelações surpreendentes. Agatha, interpretada por Eliane Giardini, vê-se em apuros enquanto seu intricado plano para incriminar Aline (Barbara Reis) por tentativa de homicídio desmorona diante de sinais alarmantes de demência apresentados por seu marido, Antônio, vivido por Tony Ramos.

No enredo recente, Antônio, vítima do envenenamento urdido por Agatha, começa a mostrar claros sinais de demência, desencadeando a preocupação de seus familiares. A colunista Márcia Pereira, do Notícias da TV, relata que Irene e Luigi tentarão levá-lo a um hospital, mas Antônio, inicialmente resistente, revela a chocante verdade: “por causa do tiro que Agatha deu em mim”.

A confissão mergulha a trama em caos, enquanto Agatha tenta desesperadamente reverter a situação, acusando Aline pelo disparo. Contudo, o plano de levar Antônio ao hospital é sabotado por Ramiro e seus jagunços armados. A confrontação entre Agatha e Aline aumenta a confusão, e, no meio do tumulto, Antônio surpreende ao insultar Irene e expressar o desejo de retornar para casa.

Os próximos capítulos de “Terra e Paixão” prometem mais reviravoltas e emoções, revelando os desdobramentos dessa trama intricada, onde paixões, traições e mistérios colidem, mantendo os telespectadores ansiosos por mais revelações intrigantes.

Operação Disco de Ouro: Alexandre Pires é Investigado por Garimpo Ilegal em Terras Indígenas Yanomami

A Polícia Federal deflagrou a Operação Disco de Ouro nesta segunda-feira, visando desarticular um esquema de financiamento e logística do garimpo ilegal em Terras Indígenas Yanomami (TIY). O cantor Alexandre Pires é um dos alvos da investigação, que aponta seu envolvimento em um esquema que movimentou cerca de R$ 250 milhões.

A ação incluiu mandados de busca e apreensão no cruzeiro do cantor em Santos, onde teria recebido ao menos R$ 1 milhão de uma mineradora investigada. O empresário Matheus Possebon, figura de expressão nacional no ramo musical, também é apontado como parte do núcleo financeiro do esquema.

A força-tarefa cumpriu dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Boa Vista (RR), São Paulo (SP), Santos (SP), Santarém (PA), Uberlândia (MG) e Itapema (SC). A Justiça determinou o sequestro de mais de R$ 130 milhões em bens dos suspeitos.

A Operação Disco de Ouro é um desdobramento de ações anteriores da PF, iniciadas em janeiro de 2022, quando 30 toneladas de cassiterita foram encontradas em uma empresa investigada. O esquema envolveria a “lavagem” desse minério ilegalmente extraído da TIY, declarando-o como originário de um garimpo regular no Rio Tapajós.

As investigações revelaram uma complexa rede de transações financeiras, envolvendo pilotos de aeronaves, postos de combustíveis, lojas de máquinas e equipamentos para mineração, além de “laranjas” para encobrir movimentações fraudulentas.

Alexandre Pires, conhecido por fundar o grupo Só Pra Contrariar em 1989, enfrenta sérias acusações neste escândalo, colocando em xeque sua imagem pública. A situação destaca a urgência de combater práticas ilegais que impactam não apenas as comunidades indígenas, mas também a preservação ambiental na região da Amazônia.

Investigações

