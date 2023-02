Republicanos vai comandar principais comissões permanentes da ALPB

Compartilhe















Os presidentes e demais membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) foram definidos nesta terça-feira (28). O Republicanos, partido com 8 deputados na bancada, ‘abocanhou’ as duas principais comissões da Casa: Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento.

A CCJ será presidida pelo deputado Wilson Filho (Republicanos) e terá como demais integrantes titulares os deputados Felipe Leitão (PSD), Eduardo Carneiro (Solidariedade), João Gonçalves (PSB), Tanilson Soares (PSB), da base governista, e Camila Toscano (PSDB) e Taciano Diniz (União Brasil), da oposição.

Já a Comissão de Orçamento será presidida pelo deputado Jutay Meneses (Republicanos). Na sessão, ele demonstrou insatisfação com a designação, alegando quebra de acordo com o grupo, pois acreditava que iria estar na CCJ e também no Orçamento. “Não aceito o meu mandato ser colocado como dispensável”, desabafou.

Veja também Bolsa Família é pago a beneficiários com NIS final 0 nesta terça (28)

Além de Jutay, a Comissão de Orçamento terá na composição os deputados Branco Mendes (Republicanos), Luciano Cartaxo (PT), Chico Mendes (PSB), Danielle do Vale (Republicanos), George Morais (União Brasil) e Tovar (PSDB).

Outras comissões

Na Comissão de Educação e Cultura, foram indicados pelo governo Cida Ramos (PT), Chió (Rede), Danielle do Valle, Anderson Monteiro e George Moraes. Cida Ramos foi escolhida para presidir a comissão.

A comissão da Saúde ainda não há consenso. O grupo é formado por Eduardo Brito (SD), Jane Panta (PP), mas não há impasse entre os nomes de Michel Henriques e dra Paula.

ccj

COMISSÕES NA ALPB

comissões permanentes

destaques

jutray menezes

orçamento

republicanos

wilson filho

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Conversa Política

AL aprova ampliação de hipóteses de contratações de prestadores na Paraíba

A proposta, enviada pelo João Azevêdo (PSB), permite a contratação sem concurso público, para “suprimento de pessoal”, nas áreas da Educação, Saúde, Segurança e Assistência Social.

Conversa Política

Exigência de assinatura física em empréstimo online para idosos na PB pode virar lei federal

O pagamento de empréstimo em consignação é descontado diretamente de benefício, conta ou folha de pagamento.

Conversa Política

Serviço de clínica pet será via OSC e custará R$ 4,6 milhões em João Pessoa

O local onde a Clínica Pet irá funcionar deverá ser anunciado nesta terça-feira (28) pelo prefeito Cícero Lucena (PP).

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter