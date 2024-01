Relembre passagem de paraibanos em reality shows, de expulsos a vencedores

Artistas, anônimos, músicos, influenciadores… São muitos paraibanos em reality shows! Nomes como Juliette, Lucy Alves, Flay e Heloísa do Pandeiro ganharam projeção nacional após passarem por programas de diferentes segmentos. Neste Big Day (dia em que são anunciados os participantes do BBB), o Jornal da Paraíba listou os paraibanos que já participaram de realities (confira abaixo).

Veja como foi a participação de paraibanos em reality shows

Big Brother Brasil (BBB) – Globo

Juliette (BBB 21)

Natural de Campina Grande, no Agreste da Paraíba, Juliette entrou no BBB 21 e venceu o reality como favorita da edição.

Advogada e maquiadora, Juliette foi para o reality com o sonho de ser milionária para ajudar a mãe e a família, que mora na Paraíba. Além de vencer o programa com 90% dos votos, ela bateu vários recordes e se consolidou como uma das grandes celebridades brasileiras.

No BBB, ela também chamou atenção pela afinação da voz, e por isso depois que ela saiu do reality também passou a se dedicar a carreira musical.

Atualmente, Juliette segue na área da música e tem várias músicas lançadas. A turnê ‘Ciclone’ marcou a entrada dela no mundo pop, e também passou pela capital paraibana João Pessoa.

Cara de Sapato (TUF 3 e BBB 23)

Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior é o nome de Cara de Sapato Júnior. Ele nasceu em 1990, em João Pessoa, e em 2013 iniciou a carreira no MMA.

Se tornou campeão do “The Ultimate Fighter: Brasil 3” em 2014, e em 2021, cerca de nove meses depois de sair do TUF, venceu o PFL MMA na categoria meio-pesado (até 93kg). Além do cinturão, ele faturou R$ 1 milhão com a conquista do título – prêmio semelhante ao oferecido pelo BBB.

Cara de Sapato chegou a ser um dos favoritos do BBB 23, mas foi eliminado junto com MC Guimê após ser acusado de assédio. Ele entrou já em dupla com médica Amanda Meirelles e passou os dias em que esteve no reality nutrindo uma relação de amizade com a sister, que foi a grande vencedora da edição.

Flay (BBB 20 e The Masked Singer Brasil)

Flayslane Raiane Pereira da Silva nasceu em Nova Floresta, na Paraíba, e tinha 25 anos quando entrou no BBB 20. Apesar de ter ingressado pelo time dos “Pipoca”, que são os participantes inscritos no programa, Flay já tinha uma carreira de cantora, especialmente em Natal, onde morava, na dupla sertaneja Lane e Mara, da qual fazia parte.

A paraibana foi a décima quinta eliminada do programa. Durante a passagem pela casa, chegou a se envolver em polêmicas e protagonizar memes. Depois do programa, ela saiu da dupla sertaneja e ampliou a carreira de cantora.

Anos depois de passar pelo BBB, Flay participou e venceu o The Masked Singer Brasil, reality musical da Globo em que ela concorreu caracterizada de DJ Vitória-Régia com outros 13 artistas e foi reconhecida como melhor cantora.

Flay segue na área musical e também trabalha como influenciadora digital.

Eslovênia (BBB 22)

Eslovênia Marques nasceu na capital paraibana João Pessoa mas morou desde muito cedo em Caruaru, Pernambuco.

A participante é fã do físico alemão Albert Einstein, principalmente por sua tese mais famosa: a Teoria da Relatividade. Ela chegou a fazer faculdade de Física na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde foi a única a mulher da turma, mas não se formou.

Ela entrou no BBB 22 no grupo dos pipocas, e depois de tomar algumas atitudes que desagradaram o público, a própria Prefeitura de João Pessoa se isentou da “responsabilidade” por ela.

Depois do reality, Eslovênia seguiu trabalhando como influenciadora digital e modelo.

Geris (BBB 4)

Maria Gerislania Leite de Souza, mais conhecida como Géris, foi a primeira paraibana a representar a Paraíba no Big Brother Brasil. Na época, ela tinha 30 anos.

A enfermeira é natural de Cachoeira dos Índios, mas viveu por muitos anos em Cajazeiras, e entrou no reality em busca de iniciar carreira de cantora.

A paraibana, no entanto, não conseguiu conquistar o público e foi a quinta eliminada da edição. Atualmente, ela vive no estado de Rondônia, longe dos holofotes.

The Voice Brasil – Globo

Lucy Alves

A artista paraibana Lucy Alves ficou nacionalmente conhecida quando participou do The Voice Brasil, em 2013.

Antes, Lucy integrava o Clã Brasil, grupo musical formado por ela junto com a família.

Lucy ficou no time de Carlinhos Brown e chegou até a final do programa com sua sanfona.

Lucy Alves não chegou a vencer a disputa, mas se sagrou como uma das participantes que mais marcaram as edições do The Voice.

Depois da participação, ela ficou nacionalmente conhecida e chegou, inclusive, a protagonizar uma novela das 9h da Globo, ‘Travessia’.

Atualmente, Lucy segue na carreira artística, tanto na música quanto na atuação.

Bruna Borges

Bruna Borges participou do The Voice Brasil em 2013. Ela ficou no time Lulu Santos e foi um dos destaques da edição.

A cantora é natural de Pernambuco, mas foi radicada na Paraíba e representou o estado no The Voice Brasil.

Atualmente, Bruna Borges é apresentadora de TV em João Pessoa.

Kevin Ndjana

Kevin Ndjana representou a Paraíba no The Voice Brasil em 2018. Natural de Brasília, Kevin é filho de pais africanos e mora na Paraíba.

No The Voice, ele representou o estado com música clássica, rock e muito jazz.

Depois da participação no programa, Kevin ficou conhecido em todo o país e seguiu a carreira musical.

Nathalia Bellar

Nome conhecido no ramo musical paraibano, Nathalia Bellar também participou do The Voice Brasil, em 2017.

Ela conquistou os técnicos interpretando Elis Regina, e segue atuando na cena musical com shows principalmente em MPB e samba.

Maria Kamila

A artista paraibana Maria Kamila participou do The Voice Brasil em 2019.

Com “Feira de Mangaio”, um dos clássicos da música nordestina, ela conquistou os técnicos e foi para o time de Michel Teló.

Atualmente ela segue a carreira musical e compõe a banda Os Gonzagas.

The Voice Kids – Globo

Eduarda Brasil

Nascida em São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba, Eduarda Brasil foi a grande vencedora do The Voice Kids em 2018, quando tinha 15 anos de idade.

Ela começou a cantar aos 5 anos, influenciada pelo pai e pela tia, que tocam forró. Aos 12, decidiu se apresentar com a família, mesma época em que venceu seu primeiro festival.

No The Voice Kids, teve todas as cadeiras viradas e escolheu o time das irmãs Simone e Simaria.

Depois de vencer o programa, Eduarda Brasil seguiu a carreira musical e faz shows até hoje.

Helloysa do Pandeiro

Helloysa do Pandeiro é de Areia, no Brejo paraibano, e foi finalista do The Voice Kids 2021.

Ela ficou no time de Carlinhos Brown, e conseguiu passar por várias fases e se classificar com músicas regionais.

O ‘pandeiro’ que carrega no nome é inspirado em Jackson do Pandeiro, um dos grandes nomes da música nordestina.

Atualmente Helloysa segue na área musical.

Laís Menezes

A paraibana Laís Menezes também participou do The Voice Kids em 2021. Ela ficou no time Teló, e se destacou em várias fases da competição.

Na época com 11 anos, Laís Menezes, que é natural da capital paraibana João Pessoa, encantou o público com a doçura e potencia vocal.

Ela segue na carreira musical.

Mariah Yohanna

Mariah Yohana é natural da capital paraibana João Pessoa e começou a cantar ainda bebê, quando dormia ouvindo música.

Ela participou do The Voice Kids em 2018, e desde então avançou na carreira musical.

Ano depois, Mariah participou da novela Travessia, da Globo, interpretando a personagem de Lucy Alves, protagonista da trama, ainda criança.

Superstar – Globo

Os Gonzagas

Uma das participações mais icônicas do programa Superstar foi a da banda paraibana Os Gonzagas. Eles estrelaram a edição 2015 do programa, que algum tempo depois saiu da grade de programação da Globo.

Na época, segundo o site do programa da Globo, o grupo era formado por Felipe Alcântara, Yuri Gonzaga, Daniel Costa, Gonzaguinha, Caio Bruno, Hugo Leonardo, Carlos Henrique.

O grupo levou muito forró aos domingos da Globo, e ficou nacionalmente conhecido após passar pelo Superstar.

Atualmente, a banda Os Gonzagas tem nova formação, mas segue fazendo shows em vários lugares.

Luan Estilizado

O cantor paraibano Luan Estilizado participou do Superstar, na Globo, em 2014. Na época, a passagem dele pela atração dominical foi com a banda Luan e Forró Estilizado.

A sanfona com a bandeira do Brasil conquistou o carinho dos jurados e também do público, e deu a Luan projeção nacional. Ele chegou na grande final do Superstar, e teve 56% dos votos.

Ele segue na carreira artística, e é um dos nomes mais atuantes do forró estilizado na Paraíba.

Yegor Gomes

O cantor Yegor Gomes também foi um paraibano que participou do Superstar.

Ele representou, com a banda ‘Yegor e Los Bandoleros’, a capital paraibana João Pessoa.

Na época, sete participantes faziam parte da banda, tendo Yegor Gomez como vocalista.

Dois Africanos

Formado em João Pessoa, o duo Dois Africanos foi finalista do programa Superstar e ficou na quarta colocação, em 2015.

O grupo é liderado por Opai BigBig, do Benin, e Izy Mistura, do Togo. Os dois se conheceram na Universidade Federal da Paraíba, e o primeiro clipe deles se passa em João Pessoa.

A Fazenda – Record

Tiago Ramos

O paraibano Tiago Ramos ficou nacionalmente conhecido após se relacionar com a mãe de Neymar. Mas, também ganhou ainda mais fama ao participar do reality A Fazenda, da Record, em 2022.

Tiago Ramos foi expulso do programa após supostas agressões contra o colega de confinamento Shayan Haghbin. Ele chegou a pedir extrajudicialmente para voltar ao reality, mas a emissora não atendeu ao pedido.

Rachel Sheherazade

A jornalista paraibana Rachel Sheherazade participou do reality A Fazenda em 2023. Apesar de ser uma das favoritas da edição, ela acabou saindo após ser expulsa por supostamente agredir uma colega de confinamento.

Rachel Sheherazade é natural da capital paraibana João Pessoa e ficou conhecida em todo o país após ser âncora de um dos principais telejornais do SBT.

Em setembro de 2023, o nome da jornalista viralizou nas redes sociais após pistas divulgadas pela TV Record, que chegou a se referir inicialmente a um dos participantes como “âncora”.

The Circle Brasil – Netflix

Ana Carla

Ana Carla Medeiros, ou Kali, participou do The Circle Brasil em 2020. O programa tem como dinâmica principal jogos onde os participantes adivinham possíveis fakes entre eles.

Ana Carla foi a primeira eliminada do reality após os colegas de confinamento acharem que a foto dela era, na verdade, de um fake.

Depois do programa, Kali, como também é conhecida, voltou aos holofotes ao anunciar o namoro com o campeão olímpico de surfe pelo Brasil, Ítalo Ferreira.

Atualmente, ela trabalha como DJ e modelo.

Casa dos Artistas – SBT

Sérgio Montenegro

Hoje apresentador de TV, Sérgio Montenegro, conhecido na época como Serginho, participou o venceu o reality Casa dos Artistas, em 2002.

No programa, ele entrou como fã de Solange Frazão, mas acabou namorando com Luiza Ambiel.

Na época, ele ganhou R$ 400 mil como premiação por vencer o programa, colocado da grade de programação do SBT por Silvio Santos para concorrer com o recém criado BBB da Globo.

Queen Stars Brasil – HBO Max

Arquiza

A drag queen paraibana Arquiza participou do Queen Stars Brasil em 2022. Ela chegou à final do programa, onde competiu com outras 19 participantes.

As participantes tiveram que apresentar performances musicais ao longo da temporada. O programa é uma produção nacional apresentada por Pabllo Vittar e Luísa Sonza que tem como objetivo revelar o mais novo trio de drag queens pop.

Arquiza segue a carreira musical e também apresentou o “Todas As Cores”, programa da Rede Paraíba exibido nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Que Seja Doce – GNT

Hannah Barros

Hannah Barros participou o venceu o reality Que Seja Doce, do GNT. Ela é chef de cozinha e no programa teve a oportunidade de mostrar o que faz de melhor: bolos super decorados e deliciosos.

A paraibana competiu com outros confeiteiros e ganhou o reality, exibido no GNT, em 2019.

Canta Comigo – Record

Dandara Alves

A paraibana Dandara Alves participou do Canta Comigo em 2019. Com sua voz potente, ela conquistou 95 jurados do programa, atração exibida às sextas-feiras na TV Record.

Dandara segue a carreira musical e faz shows em vários lugares.

Hipertensão – Globo

Billy Martins

O modelo paraibano Billy Martins foi um dos participantes do reality Hipertensão, da Globo, em 2010.

Em uma das últimas provas do reality show, Billy feriu as mãos e por recomendação médica teve que dar adeus aos R$ 500 mil.

Durante a competição, o modelo se destacou por sua simpatia e beleza conquistando o título de ‘Príncipe Hipertensão’ e ainda protagonizou o primeiro beijo, com a gaúcha Fernanda.

Juju Boot Camp – E! Entertainment

Nara Marques

Nara Marques venceu o reality Juju Boot Camp, que é conduzido pela musa fitness Juju Salimeni.

O reality promove a competição entre os participantes em provas de velocidade, força e resistência.

Na edição de 2022, a pessoense Nara Marques foi a grande campeã da disputa.

Masterchef – Band

Lubyanka

A Paraíba também teve uma representante no reality Masterchef, um dos principais programas gastronômicos do país: a chef Lubyanka.

Ela, que também foi modelo, atualmente trabalha como executiva de chef de um estabelecimento culinário localizado em João Pessoa.

De Férias com o Ex – MTV

Lucas Vrau

Lucas Vrau é um influenciador paraibano que participou do reality “De Férias com o Ex” na edição Celebs, que conta apenas com famosos.

Ele se envolveu com a ex-BBB Jaqueline Grohalski, e participou do reality em 2023.

Lucas segue como influencer e acumula mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

Ilhados com a Sogra – Netflix

Severina

No reality ‘Ilhados com a Sogra’, lançado em 2023, a participante Severina foi uma das protagonistas.

Após participar do reality, Severina ganhou vários seguidores nas redes sociais, acumulando mais de 70 mil seguidores no Instagram.