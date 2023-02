Pesquisa de hortifrútis

Procon-JP registra diferença de R$ 22,00 no preço do alho; melancia tem variação de mais de 247%

28/02/2023 | 12:00 | 51

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor registra diferença de R$ 22,00 no quilo do alho em pesquisa para preços de hortifrútis realizada em supermercados e feiras livres da Capital, com o produto oscilando entre R$ 18,00 (Box 25 – Mercado da Torre) e R$ 40,00 (Box F25 – Mercado de Mangabeira e Hortifruti da Loura – Mercado de Tambaú), variação de R$ 122,22. Clique aqui e confira a pesquisa completa.

A maior variação do levantamento, no entanto, ficou com o quilo da melancia Baby, 247,60%, com preços entre R$ 2,50 (Box 25 – Mercado da Torre e Manoel das Frutas – Mercado Central) e R$ 8,69 (Supermercado Bemais – Bancários), diferença de R$ 6,19.

A pesquisa esteve em 22 estabelecimentos no dia 27 de fevereiro e traz preços de 80 produtos entre folhagens, hortaliças, frutas, verduras, legumes, tubérculos, entre outros.

O Procon-JP encontrou outras duas grandes diferenças no quilo do brócolis Ninja, R$ 21,00, com preços oscilando entre R$ 11,99 (Supermercado Latorre –Torre) e R$ 32,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 175,15%; e no quilo da ameixa fresca, R$ 17,99, com preços entre R$ 15,00 (Paixão Hortifruti – Mercado de Tambaú) e R$ 32,99 (Carrefour – Aeroclube), variação de 119,93%.

Mais variações – Outras variações significativas foram registradas no quilo do mamão Papaya, 229,67%, com preços entre R$ 3,00 (Box 25 – Mercado da Torre) e R$ 9,89 (Latorre – Torre), diferença de R$ 6,89; e no quilo da laranja Pera, 224,50%, com preços entre R$ 2,00 (Box B25 – Mercado da Torre) e R$ 6,49 (A Quitanda – Mercado de Tambaú), diferença de R$ 4,49.

Os supermercados – O levantamento foi realizado nos seguintes supermercados: Manaíra (Manaíra); Super BomPreço (Jaguaribe); Bemais (Bancários); Latorre (Torre); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Carrefour (Aeroclube); e Menor Preço (Bairro dos Estados).

Mercados públicos – O Procon-JP visitou boxes nos seguintes mercados públicos: Central (Tony da Verdura, Manoel das Frutas, Box 19 e O Verdurão); Torre (Box 25, Paraíso das Frutas e Pomar Sertanejo); Tambaú (Hortifruti da Loura, A Quitanda e Paixão Hortifruti); Mangabeira (Pomar da Economia, Hortifruti Nordestino e Galego das Frutas); e Bairro dos Estados (Box do Tita e Box 52).

Para conferir a pesquisa completa acesse os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br