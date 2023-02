ASSISTIR Bristol City x Manchester City AO VIVO pela Copa da Inglaterra, FA Cup, HOJE (28/02), PALPITES, ESCALAÇÕES

A Copa da Inglaterra ou a The FA Cup, chega a fase importante. O jogo entre Bristol City x Manchester City pela Copa da Inglaterra, acontece HOJE (28/02) às 17 hs. O mandante desta partida será o Bristol , que buscar os três pontos em seus domínios.

AO VIVO COM IMAGENS

A partida válida pela Copa da Inglaterra não terá transmissão na TV Aberta, mas terá por TV fechada, streaming. É que o Grupo Disney, possui o direito de transmissão, segundo eles, com exclusividade, e transmitirão a partida. Grupo Disney engloba Starplus, ESPN e FOX

PALPITES E ESCALAÇÕES

17:00 Bristol City 0 x 3 Manchester City Oitavas de final

Bristol City O’Leary; Tanner, Vyner, Kalas, Pring; James, Williams; Sykes, Scott, Bell; Wells

Manchester City Ortega; Lewis, Dias, Ake, Gomez; Silva, Phillips, Gundogan; Mahrez, Alvarez, Foden

Onde assistir o Bristol City x Manchester City pela Copa da Inglaterra ao vivo, grátis e online

Desta forma, a transmissão só ocorrerá pelos aplicativos e sites da empresa de streaming DAZN. Cabe lembrar que para assistir, é necessário ser assinante e ter uma senha de acesso.

vai transmitir esta partida em especial? Starplus /Espn

Para os fãs de Firmino, Salah, Jesus, Alexander Arnold, Mané, poderão assistir a partida pela Copa da Inglaterra, a quarta competição mais apaixonante do futebol Inglês, pela DAZN.

Aliás, o Liverpool é o grande favorito no campeonato e começa a competição confirmando o favoritismo. O time de Firmino, Salah e Mané, entretanto, pode não dar muito foco, dada a baixa relevância da copa. O City é outro que corre atrás do título.

A Copa da Inglaterra

A Copa da Inglaterra (em inglês: The Football Association Cup ou simplesmente The FA Cup) é a competição mais antiga de futebol que se conhece na história. A competição segue os moldes da conhecida Copa do Brasil, aqui no país, em estilo mata-mata. A primeira edição aconteceu em 1871, com término em 1872 e teve o Wanderers F.C. como primeiro campeão. O atual campeão da competição é o Manchester City que soma 6 conquistas. O maior ganhador da Copa é o Arsenal que totaliza 11 títulos.

A ÚLTIMA CONQUISTA – ARSENAL CAMPEÃO

