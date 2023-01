João Pessoa tem segundo menor valor da cesta básica no Nordeste

Compartilhe















O valor da cesta básica em João Pessoa é o segundo menor do Nordeste, conforme a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). Em 2022, o valor da cesta básica ficou em R$ 561,84, maior apenas que Aracaju (R$ 521, 05).

As altas mais expressivas, quando se compara dezembro de 2021 com o mesmo mês de 2022, foram registradas em Goiânia (17,98%), Brasília (17,25%), Campo Grande (16,03%) e Belo Horizonte (15,06%). Já as menores taxas acumuladas foram as de Recife (6,15%) e Aracaju (8,99%).

Entre novembro e dezembro de 2022, o valor da cesta subiu em 14 cidades, com destaque para Fortaleza. Em João Pessoa, o valor da cesta básica saiu de R$ 552,43 no mês de novembro para R$ 561,84 em dezembro, um aumento de 1,7%. A variação no ano foi de quase 10%.

Em dezembro de 2022, o maior custo do conjunto de bens alimentícios básicos foi observado em São Paulo (R$ 791,29), depois em Florianópolis (R$ 769,19) e Porto Alegre (R$ 765,63). Entre as cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das outras capitais, Aracaju (R$ 521,05), João Pessoa (R$ 561,84) e Recife (R$ 565,09) registraram os menores valores.

