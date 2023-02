Neste domingo

Semob irá bloquear trânsito em rua do Jardim Oceania para serviços de drenagem

24/02/2023

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) fará, no próximo domingo (26), o bloqueio total do trânsito no trecho da Rua Ivanice Martins da Câmara, no bairro Jardim Oceania – nas imediações do antigo Aeroclube, para serviços de drenagem que integram as obras do Parque da Cidade, etapa 1.

Para obra, será necessário o corte transversal no pavimento da rua, o que impossibilitará o tráfego de veículos no local durante o serviço, que será iniciado às 7h, com previsão de término às 19h.

Para reduzir os transtornos e possibilitar fluidez ao trânsito na área, a Semob-JP vai disponibilizar oito agentes de mobilidade nos três pontos de desvios, necessários para a execução do serviço. Haverá desvios no encontro da Avenida Flávio Ribeiro Coutinho com a Rua Professora Severina de Sousa Souto, na Rua Antônio Justino de Andrade com a Rua Professora Severina de Sousa Souto, e na Rua Ivanice Martins da Câmara com a Rua Fernando Luiz Henriques dos Santos.

Ônibus – As linhas de transporte coletivo 601 – Bessa, 5600 – Mangabeira/Shopping, 5100 – Circular, 1001 – Bairro das Indústrias/Shopping, 602 – Ilha do Bispo/Mandacaru e 604 – Ipês/Shopping, que circulam no trecho, sofrerão alteração no itinerário ao trafegarem próximo aos pontos de desvio.

A Semob-JP recomenda aos condutores de veículos que, podendo, evitem transitar próximo ao local do serviço, buscando rotas alternativas aos destinos desejados. Os agentes de mobilidade nos pontos de bloqueio vão garantir o acesso local aos moradores da área.