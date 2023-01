Cidade que cuida

Defesa Civil realiza cerca de 700 atendimentos visando o bem-estar da população

10/01/2023 | 07:00 | 23

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec-JP) segue trabalhando para assegurar o bem-estar da população, principalmente com ações de prevenção que têm garantido tranquilidade aos moradores de áreas de risco, principalmente ribeirinhos, bem como a celeridade na vistoria de imóveis em vários bairros da Capital.

No ano passado, a Defesa Civil registrou 692 atendimentos, sendo 481 ocorrências abertas através do Centro de Operações e 211 solicitadas da zeladoria, Ouvidoria e outras secretarias e órgãos da gestão municipal. Durante as vistorias, 230 imóveis foram interditados e cerca de 20 demolidos sob supervisão da Compded-JP.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Kelson Chaves, o cronograma de trabalho da Compdec é elaborado para agilizar a prevenção, de forma que seja contínuo o atendimento as comunidades e, caso haja ocorrências, o sistema posto em prática é focado na celeridade para minimizar e solucionar os transtornos à população.

“A Defesa Civil não para. Nós trabalhamos 24 horas por dia para atender a população pessoense, em conjunto com as demais secretarias e órgãos parceiros, procurando sempre preservar vidas. Desde o início da atual gestão não há registro de mortes devido a desastres naturais, seja chuva, alagamentos ou deslizamentos”, exemplificou.

Kelson Chaves destacou ainda a importância do trabalho preventivo realizado pela Defesa Civil e a participação da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), além das Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), Meio Ambiente (Semam), Desenvolvimento Urbano (Sedurb) e a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), que são acionadas em caso de ocorrências graves, o que não foi necessário até o momento. “Esse processo é recomendado e acompanhado de perto pelo prefeito Cícero Lucena e pelo vice-prefeito Leo Bezerra”, disse o coordenador da Defesa Civil.

Limpeza de rios – Durante o ano de 2022, 17.093 metros de rios (Jaguaribe, Cuiá, Cabelo, Mandacaru, Timbó e Gramame) foram limpos e desassoreados, beneficiando as comunidades Tito Silva, Frei Damião, São José, Penha, Três Lagoas, São Rafael, Beira Molhada, Laranjeiras, Mangabeira, Cuiá, Vale das Palmeiras, Engenho Velho, dentre outras.

Assistência social – No ano passado, a Defesa Civil emitiu 85 relatórios sociais, além de encaminhar 47 pessoas da comunidade Engenho Velho, que foram realocadas temporariamente quando as águas do Rio Gramame subiram no período chuvoso.

Como acionar a Defesa Civil – Em caso de ocorrência, a população deve acionar a Defesa Civil pelos números 0800-285-9020 ou 98831-6885 (WhatsApp). O serviço funciona 24 horas. A Compdec/JP está presente em todas as ações de proteção e assistência às comunidades, especialmente nos períodos de maior intensidade de chuvas.