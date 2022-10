Bruno formaliza entrega de R$ 675 mil de subvenções a entidades filantrópicas de Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

Recursos são oriundos de emendas parlamentares destinadas ao terceiro setor do Município

O prefeito Bruno Cunha Lima fez a entrega simbólica, na manhã desta quinta-feira, 29, de subvenções para oito entidades filantrópicas de Campina Grande. A solenidade aconteceu no salão nobre do Gabinete do Prefeito. O valor total de recursos que a Prefeitura está repassando, oriundos de emendas parlamentares, é de R$ 675 mil.

Foram beneficiadas com as subvenções o Instituto Paraibano de Combate ao Câncer, o Instituto dos Cegos, o Instituto São Vicente de Paulo, a Casa do Menino, a Casa da Criança Dr. João Moura, Casa do Idoso e Fazenda do Sol e a APAE.

Em pronunciamento, Bruno Cunha Lima fez questão de destacar e reconhecer o trabalho social desenvolvido pelas entidades do terceiro setor, na atenção aos idosos, órfãos, crianças, pessoas com deficiência física, dependentes de drogas e diversos outros segmentos sociais carentes. Também agradeceu o apoio do deputado federal Pedro Cunha e do deputado estadual Tovar Correia Lima, pelas emendas parlamentares.

Segundo o prefeito, a gestão tem como principal alvo a melhoria da qualidade de vida dos que mais precisam de apoio do Poder Público.

Além do prefeito, fizeram pronunciamentos manifestando gratidão John Queiroz (Instituto dos Cegos), padre Sérgio Leite (Fazenda do Sol), Gorete Conserva (Casa do Idoso).

Os representantes das entidades agradeceram ao prefeito pela parceria, considerada fundamental para garantir a manutenção dos trabalhos já desenvolvidos, como também para a própria expansão das atividades assistenciais realizadas na cidade, beneficiando a população campinense e até mesmo os habitantes de outras regiões.

Também fizeram discursos o secretário municipal de Assistência Social (Semas), Valker Neves, e Emanuel Souza (diretor financeiro da Secretaria de Finanças e da Semas), representando o titular da pasta, Gustavo Braga. .

A solenidade ainda foi prestigiada pelos secretários Gilbran Asfora (Chefia de Gabinete), Gilney Porto (Saúde), Laryssa Almeida (Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico), Raymundo Asfora Neto (Educação), Vanildo Leite (Sejel), Gisele Sampaio (Cultura) e Marcos Alfredo (Codecom).

Codecom