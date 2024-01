Santos rescinde contrato com o Flamengo e ruma ao Fortaleza por 3 temporadas

Santos não faz mais parte do elenco do Flamengo. O Rubro-Negro carioca confirmou nesta sexta-feira (12) que o goleiro paraibano de 33 anos rescindiu o contrato. Agora, o caminho está livre para o arqueiro se juntar ao Fortaleza, com quem firmou um acordo válido por três anos.

Santos foi importante nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores

Durante o tempo em que esteve debaixo das traves rubro-negras, o paraibano atuou em 63 partidas e foi fundamental para o Flamengo nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores, ambas conquistadas em 2022. O goleiro, inclusive, já se despediu dos companheiros de time.

Em coletiva de imprensa realizada nesta sexta no Ninho do Urubu, o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo, Bruno Spindel, agradeceram o paraibano pelos serviços prestados no Mengão.

“Respeito e carinho que temos pelo Santos. Jogador campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Importantíssimo. Um cara formidável e carinhoso com todo mundo. O Flamengo só tem a agradecer. O jogador sabe que está sendo negociado e já está pensando numa série de fatores pessoais numa transferência de estado. Acho que cabe ao clube fazer a liberação mais rapidamente possível”, afirmou Marcos Braz. Bruno Spindel, por sua vez, destacou a qualidade profissional e o comprometimento do goleiro. “Goleiro de caráter, extremamente profissional e dedicado. Mesmo com a negociação em curso praticamente finalizado, ele está aqui se dedicando. Só agradecer muito ao Santos”, declarou o diretor executivo de futebol.

Agora com contrato rescindido, Santos não defenderá mais as cores do Flamengo na partida diante do Nova Iguaçu, que acontecerá em João Pessoa no próximo dia 21, pela 2ª rodada da Taça Guanabara 2024.