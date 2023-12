Os Fulanos, Sandra Belê e As Calungas abrem o evento neste sábado (2)

Os Fulanos, Sandra Belê e As Calungas se apresentam neste sábado (2) no Natal na Usina, a partir das 18h, na Usina Cultural Energisa. O evento é gratuito e além de apresentações artísticas conta com concursos, exposições fotográficas, feira criativa e mais.

Ao todo, serão 18 shows musicais, 14 performances artísticas, dois concursos, uma exposição fotográfica, feira criativa e de gastronomia e ainda uma exposição de Papais Noel criada por artistas do grafite. O evento começa às 18h com o acendimento das luzes natalinas que vão iluminar a fachada da Usina.

Após isso, haverá uma performance com As Calungas, grupo de percussionistas formado inteiramente por mulheres que irão interagir com o público e animar a área externa da Usina.

Já às 19h, Os Fulanos, banda de forró que surgiu em Santa Rita e já dividiu os palcos com Os 3 do Nordeste e Antônio Barros e Cecéu, se apresentaram na Tenda da Música com um repertório cheio de músicas autorais e clássicos do forró pé-de-serra.

Além disso, às 21h, a cantora baiana Luanda Luz se apresenta no Palco Bonde. Luanda traz o repertório do seu EP mais recente, o ‘Resistência Reggae’, com músicas que misturam influências como jazz, rock, soul, afoxé e ijexá.

As músicas trazem um discurso baseado no feminismo e combate à homofobia e à intolerância religiosa.

Por fim, às 22h, a Sala Vladimir Carvalho recebe a cantora Sandra Belê, ela é cantora natural da cidade de Zabelê, no Cariri paraibano, e carrega a sua origem no nome e na arte.

Sandra Belê vai apresentar o seu disco mais recente, ‘Cantos de Cá’, lançado em 2020, além de músicas dos seus outros trabalhos, como ‘Nordeste Valente’, ‘Se Incomode Não’, ‘EncarnadoAzul’ e ‘Prisma’.

Programação do Domingo

Já neste domingo (3), a programação conta com atividades para o público infantil, Às 16h, no Espaço da Criança, haverá contação de histórias com o Castelo de Histórias, que vai encantar os pequenos com narrativas cheias de fantasia e imaginação.

Às 17h, na Sala Vladimir Carvalho, haverá apresentação circense com Los Iranzi, uma família de palhaços que se formou nas estradas das artes e que traz em seu espetáculo muita diversão, música, malabarismo, equilibrismo e acrobacias.

E às 18h, no Palco Bonde, haverá a Mostra de Corais São João Batista, Maurício Gurgel e Hatsuhinode, que vão encantar o público com um repertório de músicas natalinas e populares, harmonizadas em vozes e instrumentos.

Confira a programação completa do Natal na Usina

Sábado (2)

18h – Acendimento das luzes

Área externa

Área externa 18h – As Calungas. [Performance]

Área externa

Área externa 19h – Os Fulano. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 21h – Luanda Luz. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 22h – Sandra Belê. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Domingo (3)

16h – Castelo de Histórias. [Contação de histórias]

Espaço Criança

Espaço Criança 17h – Los Iranzi. [Circo]

Sala Vladimir Carvalho

Sala Vladimir Carvalho 18h – São João Batista, Maurício Gurgel e Hatsuhinode

Palco Bonde

Quarta-feira (6)

19h – Lançamento dos livros ‘Rituália’ (Isabor Quintiere) e ‘Verde Gás’ (Ricardo Oliveira) e bate-papo com os autores. Mediação: André Cananéa. [Mostra de Literatura]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Letícia Rodrigues apresenta espetáculo ‘Gisberta’. [Mostra de Teatro]

Sala Vladimir Carvalho

Quinta-feira (7)

19h – Batalha da Usina: Eliminatória 1. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Mestra Penha Cirandeira. [Mostra de Culturas Populares]

Sala Vladimir Carvalho

Sexta-feira (8)

20h – Luana Flores. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 22h – Vieira. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Sábado (09)

16h – Castelo de Histórias. [Contação de histórias]

Espaço Criança

Espaço Criança 17h – Fernanda Ferreira. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 19h – Totonho. [Show]

Tenda da Música

Domingo (10)

16h – Castelo de Histórias. [Contação de histórias]

Espaço Criança

Espaço Criança 17h – Los Iranzi. [Circo]

Sala Vladimir Carvalho

Sala Vladimir Carvalho 18h – Art’ Encanto, Vozes de Aparecida, Dó Ré Mi

Palco Bonde

Quarta-feira (13)

19h – Lançamento dos livros ‘Era apenas um presente para o meu irmão: A Barbárie de Queimadas’ (Bruno Ribeiro) e ‘Fernando Teixeira: a intuição criativa’ (Luciana Dias) e bate-papo com os autores. Mediação: André Cananéa. [Mostra de Literatura]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Carminha Abrantes apresenta o espetáculo ‘Leonor’. [Mostra de Teatro]

Sala Vladimir Carvalho

Quinta-feira (14)

19h – Batalha da Usina: Eliminatória 2. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Capoeira Angola Comunidade – Orquestra de Berimbaus. [Mostra de Culturas Populares]

Sala Vladimir Carvalho

Sexta-feira (15)

20h – Bella Raiane. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 22h – Caburé. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Sábado (16)

16h – Castelo de Histórias. [Contação de histórias]

Espaço Criança

Espaço Criança 17h – Fernanda Ferreira. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 19h – Cabruêra. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 21h – Chico Correa. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 22h – Margaridas em Fúria. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Domingo (17)

16h – Castelo de Histórias. [Contação de histórias]

Espaço Criança

Espaço Criança 17h – Los Iranzi. [Circo]

Sala Vladimir Carvalho

Sala Vladimir Carvalho 18h – Mosaico Coral, Vozes da Vila, Semear

Palco Bonde

Quarta-feira (20)

19h – Lançamento dos livros ‘Precisamos matar nossas bonecas’ (Deborah Dornellas) e ‘Amorzinho’ (Débora Gil Pantaleão) e bate-papo com as autoras. Mediação: André Cananéa. [Mostra de Literatura]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Parahyba Rio Mulher apresenta o espetáculo ‘Fevereiro ou Fica, vai ter bolo’. [Mostra de Teatro]

Sala Vladimir Carvalho

Quinta-feira (21)

19h – Batalha da Usina: Eliminatória 3. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Vó Mera e Suas Netinhas. [Mostra de Culturas Populares]

Sala Vladimir Carvalho

Sexta-feira (22)

20h – Escurinho. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 22h – Gláucia Lima. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Sábado (23)

16h – Castelo de Histórias. [Contação de histórias]

Espaço Criança

Espaço Criança 17h – Fernanda Ferreira. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 19h – Bixarte. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 21h – Menestréis MCs + maracatu. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 22h – Menestréis MCs. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Quarta-feira (27)

19h – Lukete. [Mostra de Literatura]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Coletivo Gameleira apresenta o espetáculo ‘Nina – O Experimento’. [Mostra de Teatro]

Sala Vladimir Carvalho

Quinta-feira (28)

19h – Batalha da Usina: Final. [Performance]

Palco Bonde

Palco Bonde 20h – Maracatu Nação Pé de Elefante. [Mostra de Culturas Populares]

Sala Vladimir Carvalho

Sexta-feira (29)

20h – Parahyba Ska Jazz Foundation. [Show]

Tenda da Música

Tenda da Música 22h – Néctar do Groove. [Show]

Sala Vladimir Carvalho

Sábado (30)