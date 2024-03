Hospital Municipal Santa Isabel inclui meditação em práticas integrativas oferecidas aos servidores

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) está ampliando a política de valorização e cuidados com os seus funcionários. A partir de agora, os profissionais de saúde da unidade contam com sessões de meditação, que passam a integrar as práticas integrativas disponibilizadas para os servidores dentro do projeto de saúde mental, que acontece no Centro de Estudos (Ceapes) do hospital.

A nutricionista Paloma Egídio, coordenadora do Centro de Estudos do Santa Isabel, ressalta que a prática da meditação traz uma série de benefícios para a saúde mental e vai contribuir muito para as ações de promoção à saúde dos profissionais. “A prática de meditação guiada ajuda a desacelerar os pensamentos. É uma prática oferecida na rotina ocupacional de grandes hospitais da América Latina, como o Sírio Libanês, e vai contribuir para engrandecer o projeto de saúde mental do Hospital Municipal Santa Isabel”, afirma.

As sessões de meditação, iniciadas nesta terça-feira (26), serão coordenadas pelo professor Wladimir Nunes Pinheiro, do Departamento de Promoção da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e que coordena o projeto de extensão ConsCiência. As sessões de meditação ocorrerão sempre nas terças-feiras, das 10h30 às 11h30, no Ceapes.

“A proposta é que sejam trabalhadas práticas meditativas junto aos profissionais de saúde do Hospital Santa Isabel, com vistas à promoção do autocuidado. Tais práticas encontram-se inscritas junto à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPICS) e constituem-se em importante estratégia de cuidado para aqueles que dedicam sua vida a cuidar de pacientes, contribuindo para a prevenção de Burnout, redução do estresse e promoção da saúde mental, elementos fundamentais para a qualificação”, ressaltou Wladimir Nunes Pinheiro.

Entre as práticas integrativas disponibilizadas aos servidores estão auriculoterapia, consulta floral, consulta psiquiátrica, meditação, escuta psicológica, ventosaterapia e massoterapia.

Práticas integrativas – As práticas acontecem no Centro de Estudo, de segunda a sexta-feira, nos três turnos, em parceria com faculdades privadas das quais o HMSI recebe estagiários. Em sua execução, o projeto conta com o auxílio de uma equipe multidisciplinar, integrada por profissionais das mais diversas áreas de atuação em saúde mental e física, como medicina, fisioterapia, enfermagem, biomedicina, serviço social, nutrição, entre outras.