Collaço chega ao Campinense para sua 1ª Copa do Nordeste e já mira o Fortaleza

O lateral-esquerdo Bruno Collaço foi oficialmente apresentado pelo Campinense nesta segunda-feira, no Renatão. O defensor concedeu entrevista coletiva e falou sobre seus principais objetivos na temporada, citando acesso para a Série C e conquista de títulos. Mas, para o atleta, um dos pontos principais da temporada é a disputa da Copa do Nordeste, pois será sua primeira vez atuando na competição.

Bruno Collaço já disputou diversos estaduais, Libertadores da América, Série A, conquistou a Série B duas vezes (por Goiás e Joinville), e respectivamente acessos para a elite do futebol brasileiro, enfim, um currículo vasto, porém uma competição sempre lhe encheu os olhos: a Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo disputará pela primeira vez o Nordestão, com a camisa da Raposa, e falou animado sobre a oportunidade.

“Vai ser minha primeira (Copa do Nordeste). Estou muito feliz e motivado com essa oportunidade. É uma competição que nem se fala da importância, da visibilidade que ela tem. Sempre assistia os jogos pela TV, estádios sempre lotados, é uma competição que dá vontade de jogar. Fico feliz de ter essa oportunidade com o Campinense, isso só motiva”, disse Collaço.

Veja também Argentina e França ficam frente a frente para decidir o título da Copa do Mundo de 2022

Na estreia do Nordestão o Campinense enfrenta nada mais nada menos que o Fortaleza, clube da Série A e que disputa em 2023 sua segunda Libertadores da América. Mas, em Copa do Nordeste, Raposa e Leão do Pici têm história, pois o confronto foi a semifinal de 2013, ano em que o Rubro-Negro conquistou o título da competição. Collaço mostrou ansiedade pelo duelo e afirmou que jogos grandes são bons de disputar.

“Jogaço, jogo bom e importante. Temos que gostar de jogar esses jogos. Estádio cheio, provavelmente. É uma equipe de qualidade, esses jogos são bons, vocês tem espaço pra jogar. Só motivação para que a gente chegue lá e possa fazer um bom jogo”, finalizou Collaço.

Nesta terça-feira o elenco do Campinense treina apenas no período da tarde, no Renatão. Na próxima sexta-feira a equipe comandada pelo técnico Flávio Araújo enfrenta o Santa Cruz em mais um jogo amistoso.

