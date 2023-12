Secretário de Meio Ambiente participa de debates sobre tecnologia e energia limpa

Na companhia do prefeito Cícero Lucena e do secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos, o secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira está participando da delegação da Prefeitura de João Pessoa na COP 28 – 28ª Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas, realizada em Dubai, onde tem apresentado as soluções implementadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semam), dentro da política ambiental da gestão.

Um dos documentos apresentados pelo secretário de Meio Ambiente, durante as reuniões da COP, é o Plano de Ação Climática de João Pessoa (Plac), elaborado pelos técnicos da Semam. O documento traz diversas ações que têm o objetivo de contribuir para neutralizar as emissões líquidas de carbono até 2050 e integra o Programa João Pessoa Sustentável. O Plac define o roteiro de descarbonização da economia, vinculando-o aos objetivos socioeconômicos, como criação de empregos, inovação e melhoria da qualidade de vidam, ao mesmo tempo em que elabora propostas para maximizar a adaptação e a resiliência do Município frente a mudança climática.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que está tendo a oportunidade de conhecer pesquisas inovadoras em diversas áreas ambientais. “A COP 28 é um espaço de oportunidades para conhecer experiências exitosas em outras cidades. E tem sido muito importante também divulgar as ações da política ambiental desenvolvida pela gestão no município de João Pessoa. Participamos de discussões sobre tecnologia para o desenvolvimento de energia limpa, como a energia eólica e solar. Também tivemos a oportunidade de conhecer pesquisas na área de reciclagem de resíduos, agregando valor ao trabalho dos catadores. Mas o que considero extremamente importante é a possibilidade de divulgar, para outros profissionais, o Plano de Ação Climática de João Pessoa, buscando possíveis financiamentos de pesquisas e projetos que vão beneficiar a política ambiental da cidade”, concluiu.

Durante o evento estão sendo apresentados dados sobre arborização urbana, recomposição de área degradada, educação ambiental, política de coleta e tratamento de resíduos, Plano de Ação Climática, compromissos e acordos ambientais assumidos por João Pessoa, entre outras questões.

COP 28 – A delegação da Prefeitura de João Pessoa na COP 28 está representada pelo prefeito Cícero Lucena, pelo secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira e secretário de Ciência e Tecnologia, Guido Lemos. A COP 28 está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, desde 30 de novembro e vai até 12 de dezembro.