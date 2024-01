Piloto declara emergência e desvia rota de voo após copiloto desmaiar; ouça

Um avião da companhia Latam, que seguia de Brasília para João Pessoa, precisou pousar em Salvador, na manhã da terça-feira (16), após o copiloto desmaiar e precisar de atendimento médico. O Jornal da Paraíba teve acesso ao áudio em que o piloto anuncia a emergência, por meio do código “pan-pan”, e requisita a transferência do sinal de rádio para Salvador, para que o pouso fosse feito.

“QFO declarando pan-pan pan-pan pan-pan, incapacitação de um dos pilotos, solicito controle de Salvador para alternar a presente”, diz o piloto à torre de controle.

O código QFO é um código aeronáutico que significa requisição de pouso imediato. Já o código “pan-pan”, que é dito três vezes, indica uma emergência, porém sem riscos de morte ou de danos à aeronave, diferente do código “mayday”, em que o perigo é imediato.

A aeronave, de matrícula PR-MYW, é um Airbus A320, em operação pela Latam desde 2016. O voo LA3744 decolou do Aeroporto Internacional de Brasília às 9h15, com destino ao Aeroporto Internacional de João Pessoa. Enquanto sobrevoava a Bahia, o piloto indicou a emergência e requisitou o pouso no Aeroporto Internacional de Salvador, que foi feito em segurança às 11h11.

Em nota, a Latam informou que o voo foi desviado para prestar atendimento médico a um dos membros da tripulação técnica, que teve um mal-estar a bordo. Segundo a companhia, os passageiros afetados pelo desvio receberam toda a assistência necessária, e ressaltou que a Latam “seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação”.

Após o atendimento, o voo decolou de Salvador às 15h08, e a aeronave pousou em João Pessoa às 16h17. As operações do aeroporto de Salvador não precisaram ser interrompidas pelo incidente.