Távila Gomes confirma nome de filho com Luva de Pedreiro

A paraibana Távila Gomes revelou o nome do filho que espera com o influenciador Luva de Pedreiro. Diferente do anunciado no início da gravidez, o nome do bebê será Davi. Távila está no final da gestação, com 39 semanas.

No começo da gravidez, Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, havia dito que o nome do primeiro filho, que espera com Távila Gomes, seria Cristiano Ronaldo Jr, em homenagem ao jogador português.

No entanto, neste domingo (25) Távila compartilhou com seguidores alguns pertences do bebê, personalizados com o nome Davi.

A paraibana também disse aos seguidores que está com 39 semanas de gestação e que já sente contrações de treinamento, com poucas dores.

Ela não confirmou se segue em um relacionamento com Luva de Pedreiro, mas as fotos do casal foram deletadas de suas redes sociais.

A bióloga conta com o apoio da mãe, que está com ela em Pernambuco, onde o bebê deve nascer.

Luva de Pedreiro e Távila Gomes

Iran Ferreira tem mais de 20 milhões de seguidores somente no Instagram. Recentemente, uma gravidez de uma suposta namorada dele foi divulgada na internet.

A informação foi confirmada e a namorada em questão é a bióloga paraibana Távila Gomes. Natural de Patos, ela é formada em biologia pela Universidade Federal de Pernambuco, e tem especialização em Ciências Ambientais.

O anúncio da gravidez foi feito pelo próprio influenciador em 2023, e semanas depois uma mega estrutura foi montada em Pernambuco para revelar o sexo do bebê.

Imagens e vídeos do momento da revelação viralizaram na internet. Com milhões de seguidores, Luva de Pedreiro ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.