Secretaria de Esportes de João Pessoa promove IV Festival de Futebol no CT Ivan Tomaz

18/03/2023

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), promoveu, neste sábado (18), o IV Festival de Futebol com os alunos do projeto ‘Campeões do Amanhã’. O evento, que teve cerca de 150 meninos e meninas, foi no Centro de Treinamento Ivan Tomaz, no bairro do Valentina Figueiredo.

“A gente estimula o esporte no ‘Campeões do Amanhã’ com 13 modalidades e o futebol é uma delas em um projeto bem especial com muitos praticantes. Esse é o festival que dá mais alunos, apesar de um dia chuvoso. Estamos conseguindo caminhar com o futebol, com os projetos, com infraestrutura também, que é o caso da reforma do campo do estádio da Graça. A obra para colocar grama sintética já começou. Tenho certeza que vamos entregar outros e bons equipamentos esportivos para melhorar a qualidade dos praticantes. Ficamos felizes com o trabalho dando certo”, afirmou o secretário de Esportes da Capital, Kaio Márcio.

Os alunos participantes do festival, além de jogar futebol, ainda tiveram uma diversão extracampo com distribuições de frutas, pipoca e algodão-doce. Um dos que aproveitou foi David Lucas, de 13 anos. O garoto integra o núcleo do CT Ivan Tomaz há quase dois anos. “Bem legal. Um evento bom com muitos jogadores de qualidade. É muito legal participar, com direito a comidas. Estou gostando de participar desse projeto. Tem ótimos treinadores”, destacou.

Atualmente, o ‘Campeões do Amanhã’ atende mais de quatro mil crianças e adolescentes da Rede Municipal de Ensino, entre 5 e 17 anos. Na escolinha de futebol, além do Ivan Tomaz, tem atividades no Unipê, em Água Fria, estádio Wilsão, em Mangabeira, Bancários (próximo as três ruas) e no CT da Maravilha do Contorno, no Cristo, que é o local de treinamento do Botafogo.

Como participar – Para fazer parte da escolinha de futebol, por exemplo, precisa chegar em um dos locais no dia e no horário do treino. É necessário levar documento de identificação com foto do aluno e do responsável e ainda um comprovante de residência. Mais informações através deste link.