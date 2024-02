Flamengo vence Unifacisa por 83 a 77 e fica com o título

A Unifacisa entrou na quadra do Maracanãzinho neste sábado (03) em busca do inédito título da Copa Super 8. No entanto, o sonho parou nos donos da casa. O Flamengo venceu por 83 a 77 e faturou seu terceiro título da competição nacional. Essa foi a primeira vez em que uma equipe do Nordeste chegou à final.

Após dois períodos equilibrados, o Flamengo abriu uma boa vantagem para cima dos paraibanos, chegando a abrir 18 pontos à frente no marcador. No último período, a Unifacisa correu atrás do prejuízo, chegando a diminuir a vantagem flamenguista para apenas quatro pontos nos segundos finais, mas não foi o suficiente.

Com o título, o Flamengo se isola no ranking de vencedores da Copa Super 8. Até então, o clube caricoca estava empatado com o Minas, com dois títulos conquistados por cada um. Agora, o Mengão chega ao 3º título. Além deles, o Minas tem uma conquista do torneio nacional.

Campanha da Unifacisa na Copa Super 8

O Jacaré disputou todos os jogos da Copa Super 8 longe de Campina Grande. Nas quartas de final, a Unifacisa superou o Franca, jogando em São Paulo. Na semifinal, foi a vez de a equipe paraibana despachar o Minas, jogando em Belo Horizonte. Por fim, a campanha do Jack acabou no Maracanãzinho, na derrota para o Flamengo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba