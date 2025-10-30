HSGER disponibiliza exames para colaboradoras e pacientes — Governo da Paraíba

O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), unidade do Governo da Paraíba gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), realizou, nesse sábado (25), uma mobilização em alusão ao Outubro Rosa, com o objetivo de sensibilizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e outros tipos de câncer. A ação, voltada para funcionárias do HSGER e o público em geral, ofereceu uma série de exames e atividades.

A iniciativa, idealizada pelo Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do HSGER, buscou incentivar nas mulheres os cuidados com a saúde, realizando exames de rotina. Entre os exames ofertados estavam USG Transvaginal, Tomografia Computadorizada, USG Mamas, Citológico, Endoscopias e testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C.

Aparecida Gambarra, coordenadora do CDI do HSGER, ressaltou a importância da ação. “Aproveitamos este mês de outubro, de conscientização para a saúde da mulher, uma vez que o câncer de mama e o câncer do colo de útero são os de maior diagnóstico e mortalidade. Pensando nesse cuidado, resolvemos fazer esta ação e oferecer alguns exames para cuidar de quem cuida do outro: nossas profissionais”, explicou

Bruna Campos, coordenadora do ambulatório do hospital, também destacou os benefícios da iniciativa. “A importância da ação deste sábado é muito boa, muito preventiva, também dar o cuidado aos nossos funcionários, aos pacientes, porque são exames que vão detectar precocemente algumas situações. Estamos oferecendo esse suporte de exames, de consultas, de exames diagnósticos de imagem para nossas colaboradoras terem acesso à saúde preventiva”, observou.

Além dos exames, o evento contou com coffee break e música ao vivo, criando um ambiente acolhedor e informativo. A ideia é que esta ação se torne parte do calendário do hospital, ocorrendo a cada dois meses.

A colaboradora Amanda Gouveia, que atua no HSGER, participou da ação e disse que foi uma ótima oportunidade para as funcionárias da unidade. “A gente trabalha durante a semana e não encontra tempo para se cuidar, então foi uma oportunidade excelente da gente fazer logo uma bateria de exames”, comentou.

Quem também participou da ação foi Ranielly Alves, que aproveitou a oportunidade no local para atualizar o calendário de exames de rotina. “A gente sabe que tudo o que envolve a saúde, o quanto antes a gente se cuidar, melhor, e em ações assim a gente pode fazer diagnósticos precoces, caso haja algum problema. Graças a Deus está tudo certo comigo, mas adorei poder participar de uma ação dessa, tão importante para todas que estão aqui, para que a gente se lembre sempre de colocar a saúde da mulher em primeiro lugar”, disse.

Cicero Ludgero, diretor-geral do HSGER, enfatizou a relevância da iniciativa. “Esta ação do Outubro Rosa reforça o compromisso do nosso hospital e da PB Saúde com a saúde e o bem-estar de nossas colaboradoras e da comunidade. Acreditamos que a prevenção é o caminho mais eficaz para combater o câncer, e oferecer acesso a exames e informações é fundamental. É um orgulho ver nossa equipe dedicada a cuidar de quem cuida, promovendo um impacto positivo na vida de tantas pessoas”.