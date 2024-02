Paraíba reforça segurança após fuga de presos ligados ao Comando Vermelho no RN

A Paraíba está aumentando as medidas de segurança na fronteira com o Rio Grande do Norte após a fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada na região Oeste do Rio Grande do Norte, nesta quarta-feira (14). Conforme relatos da Polícia Militar paraibana, uma operação foi montada nas cidades que fazem divisa entre os dois estados.

Em Jacaraú, município paraibano que faz fronteira com Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, abordagens foram realizadas ao longo de toda a noite de quarta-feira, intensificando-se durante a madrugada de quinta-feira (15). Segundo a PM, todos os veículos, motocicletas e ônibus que passaram pela região foram submetidos a revistas.

O mesmo protocolo está sendo adotado em todas as cidades paraibanas que fazem fronteira com o Rio Grande do Norte, seguindo a determinação do comandante-geral da PM da Paraíba, coronel Sérgio Fonseca.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba também estão realizando barreiras de fiscalização na divisa entre os estados.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, 33 anos, permanecendo foragidos até a última atualização desta reportagem. A polícia informa que eles têm vínculos com o Comando Vermelho, uma facção liderada por Fernandinho Beira-Mar, também detido na mesma unidade. Ambos são naturais do Acre e estavam na penitenciária de Mossoró desde setembro do ano passado.

Este evento marca a primeira fuga registrada em um presídio de segurança máxima do sistema penitenciário federal no Brasil. O governo do Rio Grande do Norte emitiu alertas aos estados da Paraíba e do Ceará para reforçarem a segurança em suas fronteiras.

A Polícia Federal foi acionada para participar da operação de recaptura dos fugitivos e também para investigar as responsabilidades no incidente, de acordo com informações do blog da Camila Bonfim.