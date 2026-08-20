São João na Rede percorre 12 municípios e abre temporada junina na Paraíba — Governo da Paraíba
De 20 a 31 de maio, a Paraíba vai ferver com mais uma edição do São João na Rede. O projeto cultural itinerante vai percorrer 12 municípios paraibanos, levando muito forró para a população local. Neste ano, a programação começa mais cedo, abrindo caminho para o mês de junho.
A abertura acontece em Marcação, no Litoral Norte da Paraíba, e terá como atrações principais Santanna, o Cantador, e Os Fulano. Na mesma noite, também se apresentam o Boi de Reis Estrela do Oriente e Paulinho Sanfoneiro.
O São João na Rede tem realização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Associação Cultural Balaio Nordeste. O objetivo é resgatar o forró tradicional e ao mesmo tempo apresentá-lo para as novas gerações.
Uma estrutura itinerante foi montada e vai circular todas as cidades do evento, levando palco e artistas para se apresentarem nos municípios. Depois de Marcação, o projeto vai passar também por Duas Estradas, Barra de Santa Rosa, Santa Luzia, Belém do Brejo do Cruz, Marizópolis, Cajazeiras, Itaporanga, Tavares, Camalaú, Matinhas e Itabaiana.
Em todas as paradas, os eventos vão começar sempre às 18h e seguem até 23h. A programação diária começa com feiras de gastronomia e de artesanato e também com apresentação do teatro de bonecos da Companhia Boca de Cena, com um espetáculo que irá contextualizar para a população a importância patrimonial do forró e suas matrizes, vai mostrar às crianças as origens do forró no Nordeste. Antes dos shows, quadrilhas juninas diversas vão se apresentar em cada uma das cidades.
Além disso, as apresentações musicais vão contar com nomes como Os 3 do Nordeste, Deusa do Forró, Amazan, Maciel Melo, Chambinho do Acordeon, Chico César, Assisão, Lucy Alves, Luiz Fidelis, Anastácia e Petrúcio Amorim.
De acordo com Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura, o São João na Rede chega à sua sétima edição consolidado como uma das principais ações de circulação cultural do estado, fortalecendo o forró tradicional e ampliando o acesso da população às festas juninas. Para ele, o projeto reafirma o compromisso de levar os artistas para as ruas e os palcos dos municípios paraibanos, conectando tradição, território e público.
“O São João na Rede mostra, na prática, a força do forró como uma expressão viva da nossa cultura, ao circular por diferentes municípios e fortalecer as tradições que seguem pulsando nas comunidades. Esse movimento ganha ainda mais relevância no momento em que a Paraíba assume protagonismo internacional com o dossiê das Matrizes Tradicionais do Forró já entregue à Unesco, reforçando que aquilo que celebramos nos nossos territórios tem valor para o Brasil e para o mundo.”, destacou.
Parceira do projeto, Joana Alves, da Associação Cultural Balaio Nordeste, destaca a continuidade e a importância do São João na Rede para a valorização do forró tradicional: “Esse projeto maravilhoso nasceu na pandemia e, este ano, vem com mais força, em um momento importante em que fizemos o pedido oficial para tornar o forró patrimônio da humanidade, junto ao Governo do Estado da Paraíba, que tem dado uma força muito grande para esse patrimônio que é o forró.”
Confira a programação musical do São João na Rede
20 de maio | Marcação | Aldeia Três Rios
Paulinho Sanfoneiro
Boi de Reis Estrela do Oriente
Os Fulanos e Santanna, o Cantador
21 de maio | Duas Estradas | Centro Histórico
Forró dos Amigos
Grupo Fogueira da Paixão
Helayne Cristini e Banda
Os 3 do Nordeste
22 de maio | Barra de Santa Rosa | Distrito de Telha
Naldinho do Acordeon e Forró Kobiçado
Quadrilha Junina Chama Eu
Gitana Pimentel
Deusa do Forró
23 de maio | Santa Luzia | Sítio Riacho de Fogo
Forró do Bom
Coco de Roda É Tradição
Geovane Júnior
Amazan
24 de maio | Belém do Brejo do Cruz | Mercado Central de Artesanato
Trio da Alegria
Junina Estrela do Nordeste
Assisão
Forró Encabulado
25 de maio | Marizópolis | Campo Vieirão
Sanfona de Ouro e Mazinho do Acordeon
Quadrilha Junina Os Penetras
Dança Cigana: Essência Calim
Luiz Bento e Chambinho do Acordeon
26 de maio | Cajazeiras | Distrito de Divinópolis
Joabson do Acordeon
Quadrilha Junina Dona Sertaneja
Helinho Medeiros
Forró de Chá Preto
Chico César
27 de maio | Itaporanga | Sítio Cantim
Aluska e Banda
Quadrilha Junina Brasa Viva
Ananias do Acordeon
Maciel Melo
28 de maio | Tavares | Vila Sítio São João
Trio Berlamino
Quadrilha Junina Encanto do Sertão
Forró Caçuá
Lucy Alves
29 de maio | Camalaú | Sítio Roça Velha
Trio Lua do Sertão
Grupo de Dança Rio do Camará
Sandra Belê
Luiz Fidelis
30 de maio | Matinhas | Parque da Laranja
Isaque do Acordeon
Junina Flor de Laranjeira
Geová do Acordeon e Anastácia
31 de maio | Itabaiana | Distrito de Guarita
Cristiane Villena e Forró da Gente
Quadrilha Junina Nós Balança Mas Não Cai
Os Gonzagas e Petrúcio Amorim