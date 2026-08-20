São João na Rede percorre 12 municípios e abre temporada junina na Paraíba — Governo da Paraíba

De 20 a 31 de maio, a Paraíba vai ferver com mais uma edição do São João na Rede. O projeto cultural itinerante vai percorrer 12 municípios paraibanos, levando muito forró para a população local. Neste ano, a programação começa mais cedo, abrindo caminho para o mês de junho.

A abertura acontece em Marcação, no Litoral Norte da Paraíba, e terá como atrações principais Santanna, o Cantador, e Os Fulano. Na mesma noite, também se apresentam o Boi de Reis Estrela do Oriente e Paulinho Sanfoneiro.

O São João na Rede tem realização do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Associação Cultural Balaio Nordeste. O objetivo é resgatar o forró tradicional e ao mesmo tempo apresentá-lo para as novas gerações.

Uma estrutura itinerante foi montada e vai circular todas as cidades do evento, levando palco e artistas para se apresentarem nos municípios. Depois de Marcação, o projeto vai passar também por Duas Estradas, Barra de Santa Rosa, Santa Luzia, Belém do Brejo do Cruz, Marizópolis, Cajazeiras, Itaporanga, Tavares, Camalaú, Matinhas e Itabaiana.

Em todas as paradas, os eventos vão começar sempre às 18h e seguem até 23h. A programação diária começa com feiras de gastronomia e de artesanato e também com apresentação do teatro de bonecos da Companhia Boca de Cena, com um espetáculo que irá contextualizar para a população a importância patrimonial do forró e suas matrizes, vai mostrar às crianças as origens do forró no Nordeste. Antes dos shows, quadrilhas juninas diversas vão se apresentar em cada uma das cidades.

Além disso, as apresentações musicais vão contar com nomes como Os 3 do Nordeste, Deusa do Forró, Amazan, Maciel Melo, Chambinho do Acordeon, Chico César, Assisão, Lucy Alves, Luiz Fidelis, Anastácia e Petrúcio Amorim.

De acordo com Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura, o São João na Rede chega à sua sétima edição consolidado como uma das principais ações de circulação cultural do estado, fortalecendo o forró tradicional e ampliando o acesso da população às festas juninas. Para ele, o projeto reafirma o compromisso de levar os artistas para as ruas e os palcos dos municípios paraibanos, conectando tradição, território e público.

“O São João na Rede mostra, na prática, a força do forró como uma expressão viva da nossa cultura, ao circular por diferentes municípios e fortalecer as tradições que seguem pulsando nas comunidades. Esse movimento ganha ainda mais relevância no momento em que a Paraíba assume protagonismo internacional com o dossiê das Matrizes Tradicionais do Forró já entregue à Unesco, reforçando que aquilo que celebramos nos nossos territórios tem valor para o Brasil e para o mundo.”, destacou.

Parceira do projeto, Joana Alves, da Associação Cultural Balaio Nordeste, destaca a continuidade e a importância do São João na Rede para a valorização do forró tradicional: “Esse projeto maravilhoso nasceu na pandemia e, este ano, vem com mais força, em um momento importante em que fizemos o pedido oficial para tornar o forró patrimônio da humanidade, junto ao Governo do Estado da Paraíba, que tem dado uma força muito grande para esse patrimônio que é o forró.”

Confira a programação musical do São João na Rede

20 de maio | Marcação | Aldeia Três Rios

Paulinho Sanfoneiro

Boi de Reis Estrela do Oriente

Os Fulanos e Santanna, o Cantador

21 de maio | Duas Estradas | Centro Histórico

Forró dos Amigos

Grupo Fogueira da Paixão

Helayne Cristini e Banda

Os 3 do Nordeste

22 de maio | Barra de Santa Rosa | Distrito de Telha

Naldinho do Acordeon e Forró Kobiçado

Quadrilha Junina Chama Eu

Gitana Pimentel

Deusa do Forró

23 de maio | Santa Luzia | Sítio Riacho de Fogo

Forró do Bom

Coco de Roda É Tradição

Geovane Júnior

Amazan

24 de maio | Belém do Brejo do Cruz | Mercado Central de Artesanato

Trio da Alegria

Junina Estrela do Nordeste

Assisão

Forró Encabulado

25 de maio | Marizópolis | Campo Vieirão

Sanfona de Ouro e Mazinho do Acordeon

Quadrilha Junina Os Penetras

Dança Cigana: Essência Calim

Luiz Bento e Chambinho do Acordeon

26 de maio | Cajazeiras | Distrito de Divinópolis

Joabson do Acordeon

Quadrilha Junina Dona Sertaneja

Helinho Medeiros

Forró de Chá Preto

Chico César

27 de maio | Itaporanga | Sítio Cantim

Aluska e Banda

Quadrilha Junina Brasa Viva

Ananias do Acordeon

Maciel Melo

28 de maio | Tavares | Vila Sítio São João

Trio Berlamino

Quadrilha Junina Encanto do Sertão

Forró Caçuá

Lucy Alves

29 de maio | Camalaú | Sítio Roça Velha

Trio Lua do Sertão

Grupo de Dança Rio do Camará

Sandra Belê

Luiz Fidelis

30 de maio | Matinhas | Parque da Laranja

Isaque do Acordeon

Junina Flor de Laranjeira

Geová do Acordeon e Anastácia

31 de maio | Itabaiana | Distrito de Guarita

Cristiane Villena e Forró da Gente

Quadrilha Junina Nós Balança Mas Não Cai

Os Gonzagas e Petrúcio Amorim