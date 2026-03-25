Paraíba amplia acesso a cirurgias e procedimentos especializados pelo programa Agora Tem Especialistas — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-PB), está realizando, neste sábado (13) e domingo (14), uma ação voltada à ampliação do acesso a cirurgias eletivas e procedimentos especializados em quatro hospitais filantrópicos conveniados à rede estadual, localizados em João Pessoa e Campina Grande. No estado, a SES-PB integra o movimento nacional de fortalecimento da rede filantrópica, em articulação com o Ministério da Saúde e demais órgãos, somando esforços às políticas estaduais já em execução na área da saúde.

Ao todo, estão previstos 328 procedimentos, contemplando pacientes regulados pelo Complexo Regulador Estadual, com atendimentos distribuídos conforme o perfil assistencial de cada unidade hospitalar. A ação soma-se ao programa Agora Tem Especialistas, iniciativa nacional voltada à ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas, e ao Opera Paraíba, programa do Governo do Estado voltado exclusivamente à realização de cirurgias eletivas.

Durante a execução das atividades, equipes técnicas da Secretaria de Estado da Saúde realizaram visitas técnicas aos hospitais envolvidos, acompanhando o andamento dos procedimentos, os fluxos assistenciais e a organização dos serviços. As visitas contaram com a presença do secretário adjunto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Jerzey Timoteo Ribeiro Santos.

No Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), em João Pessoa, estão previstos atendimentos a 51 pacientes para procedimentos relacionados a tumores de pele e pequenas cirurgias, além de 20 cirurgias endovasculares, incluindo angioplastias de membros.

Já no Hospital Napoleão Laureano, referência no tratamento oncológico, a previsão é de 55 procedimentos, envolvendo cirurgias nas especialidades de cabeça e pescoço, aparelho digestivo e urológicas, ampliando o cuidado a pacientes em tratamento contra o câncer.

Em Campina Grande, a Fundação Assistencial da Paraíba (FAP) prevê a realização de 30 cirurgias gerais e 60 cirurgias neurooncológicas, distribuídas ao longo dos dois dias. Parte desses procedimentos é destinada a pacientes em estado avançado, em cuidados paliativos, que convivem com dor intensa e condições clínicas e sociais complexas, possibilitando melhora significativa na qualidade de vida.

Para o secretário de Estado da Saúde da Paraíba, Ari Reis, a ação reforça a organização da rede estadual e o fortalecimento dos hospitais filantrópicos conveniados. “Essa iniciativa amplia a oferta de cirurgias eletivas e procedimentos especializados, fortalece a rede filantrópica e garante que o cuidado chegue de forma mais ágil aos pacientes regulados pelo sistema estadual de saúde”, destacou o secretário.

Entre os pacientes beneficiados está Maria Fabiana, de 47 anos, moradora de Campina Grande. Ela deu entrada no Opera Paraíba em setembro e foi chamada para a cirurgia neste mês. “Eu sentia muitas dores e já estava muito difícil. Ser chamada para a cirurgia foi um alívio e uma felicidade enorme”, relatou.

No Hospital Help, também em Campina Grande, estão previstos 112 atendimentos, contemplando as especialidades de ginecologia, oftalmologia, urologia e ortopedia, ampliando o acesso de pacientes que aguardavam na fila da regulação estadual.

Outro beneficiado foi Juscelino Galdino dos Santos, de 62 anos, morador da zona rural de Bananeiras, que realizou cirurgia de catarata no olho esquerdo. “Eu já não enxergava quase nada. Voltar a ver mudou completamente a minha vida”, afirmou.

De acordo com a gerente executiva da Regulação Estadual da SES-PB, Lidiane Nascimento, a ação reforça o papel da regulação na organização da assistência. “São ações que garantem o direito de acesso dos usuários do SUS, alcançando pacientes que aguardavam por procedimentos e fortalecendo o cuidado desde o atendimento ambulatorial até as cirurgias eletivas”, destacou.

A gestora explicou ainda que os procedimentos foram distribuídos entre hospitais que atendem diferentes macrorregiões do estado, abrangendo especialidades como oncologia, neurologia e vascular, com destaque para o manejo da dor, especialmente em pacientes em cuidados paliativos.

Além dessa mobilização nos hospitais filantrópicos, o período também marca o encerramento da ação de cirurgias de catarata no Centro Oftalmológico Cenoft, em João Pessoa, vinculada ao programa Agora Tem Especialistas. Iniciada no dia 8 de dezembro, a iniciativa totaliza mil cirurgias eletivas, com média superior a 100 procedimentos por dia, promovendo mais qualidade de vida aos pacientes atendidos.

A atuação da Secretaria de Estado da Saúde, integrando iniciativas nacionais e políticas estaduais, reforça o compromisso do Governo da Paraíba com a ampliação do acesso, a organização da rede e o cuidado qualificado à população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Opera Paraíba – Criado em 2019, o Opera Paraíba já viabilizou mais de 207 mil cirurgias eletivas em todo o estado, por meio de uma rede descentralizada com mais de 20 hospitais credenciados, distribuídos nas três macrorregiões de saúde.

Agora Tem Especialistas – Iniciativa nacional voltada à ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas, integrada às ações desenvolvidas pelos estados, com foco na redução do tempo de espera e na melhoria da assistência aos usuários do SUS.