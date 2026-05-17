Programação especial marca comemorações do Dia Mundial de Doação de Leite Materno — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba (SES-PB), por meio da Coordenação Estadual de Aleitamento Materno e do Banco de Leite Humano Anita Cabral, realiza nesta semana (18 a 22), a programação da Semana Estadual de Doação de Leite Materno, com ações nas unidades da rede estadual voltadas ao fortalecimento do aleitamento materno, incentivo à doação de leite humano e conscientização da população sobre a importância desse gesto para a assistência e recuperação de recém-nascidos internados nas unidades neonatais. A mobilização ocorre em referência ao Dia Mundial de Doação de Leite Materno, celebrado em 19 de maio.

A campanha integra o calendário oficial de saúde da Paraíba desde 2013 e acompanha as mobilizações promovidas pela Rede Global de Bancos de Leite Humano e pelo Ministério da Saúde. Neste ano, a programação traz como slogan “Doação de Leite Humano: um gesto humanitário que alimenta esperança e salva vidas”.

Nos próximos dias, hospitais, maternidades e postos de coleta da rede estadual promovem rodas de conversa, acolhimento às puérperas, ações educativas, capacitações profissionais, campanhas e atividades de incentivo à captação de novas doadoras em diferentes regiões do estado.

Entre a terça (19) e a quinta-feira (21), o Hospital e Maternidade Santa Filomena, em Monteiro, realiza capacitações voltadas às equipes multiprofissionais, além de ações educativas com gestantes e puérperas. Já no Hospital Regional de Pombal Senador Ruy Carneiro, a programação vai contar com rodas de conversa, orientações sobre aleitamento materno e acolhimento humanizado às mães internadas na maternidade.

Na terça-feira (19), o Hospital Regional de Guarabira promove ação educativa com puérperas, palestra sobre os benefícios do leite humano e orientações sobre como se tornar doadora. Em Mamanguape, a programação inclui atividades multiprofissionais, ações de acolhimento, campanhas educativas e mobilizações voltadas às mães doadoras.

Na Maternidade Dr. Peregrino Filho, em Patos, a programação acontece entre os dias 19 e 27 de maio, com mobilizações no banco de leite humano, ações educativas em unidades de saúde, visitas às enfermarias e atividades comunitárias de conscientização. Já no Hospital Regional de Sousa, as ações reúnem cirandas com gestantes e puérperas, encontros com mães doadoras, rodas de conversa multidisciplinares e ações de fortalecimento do vínculo materno e familiar junto às mães de bebês prematuros internados.

Em Solânea, as ações acontecerão durante todo o mês de maio, com orientações à comunidade, divulgação das atividades do posto de coleta e uma programação especial de conscientização e valorização das mães doadoras na sexta-feira (22).

Segundo a coordenadora da Rede Estadual de Bancos de Leite Humano, Thaíse Ribeiro, a mobilização também busca ampliar a conscientização da população sobre a importância da doação de leite humano para os recém-nascidos que necessitam desse suporte. “Quando uma mulher doa leite humano, ela contribui diretamente para a recuperação de recém-nascidos que muitas vezes dependem desse alimento para fortalecer a imunidade, reduzir complicações e aumentar as chances de recuperação. A campanha também fortalece a orientação às mães e o cuidado humanizado dentro das unidades de saúde”, destacou.

Atualmente, a Rede Paraibana de Bancos de Leite Humano é composta por seis Bancos de Leite e 20 Postos de Coleta distribuídos em diversas regiões do estado, fortalecendo a assistência neonatal e ampliando o acesso das mulheres aos serviços de apoio à amamentação e doação de leite humano.

A programação será encerrada na quarta-feira (dia 27 de maio), no Hospital da Mulher Dona Creuza Pires, em João Pessoa, com a realização do Encontro Estadual “Laços que Salvam Vidas”, Doação de Leite Humano e Proteção ao Aleitamento Materno na Paraíba.

A doação de leite humano pode ser realizada por qualquer mulher saudável que esteja amamentando e tenha excesso de leite. O cadastro pode ser feito pelo WhatsApp (83) 99103-0059 ou pelo perfil do Instagram @bancodeleite.anitacabral. Após o contato, uma equipe realiza atendimento domiciliar, fornece orientações e realiza a coleta do leite doado.