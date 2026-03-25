Coral Canto Livre Meninada e Coral do Unipê levam magia do Natal ao Largo da Gameleira

A programação natalina da Prefeitura de João Pessoa, neste sábado (13), foi de muita beleza musical no Largo da Gameleira, Orla da Capital. Moradores e turistas se emocionaram com duas apresentações – o Coral Canto Livre Meninada e o Coral do Unipê. Neste domingo (14), será a vez do Coro Infantil da Paraíba, do maestro João Alberto Gurgel, a partir das 18h. Em seguida, às 19h, será encenado o Auto de Natal com o Grupo Arretado.

“É com o coração cheio de alegria que acolhemos as crianças, os jovens e todos que compõem os corais aqui em João Pessoa dentro da nossa programação de Natal. A Funjope, sob a orientação do nosso prefeito Cícero Lucena, trabalha intensivamente para cuidar da diversidade das culturas da Capital. O nosso projeto de Natal é uma mostra grandiosa desse aspecto da diversidade”, observou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que a cidade conta com uma programação rica desde o início do mês de dezembro e que, nestes últimos dias, ganhou uma forma toda especial com a apresentação da Companhia Municipal de Dança, junto à Orquestra Sinfônica, a cantora e atriz Mayana Neiva e os corais infantil e adulto. “Ficamos muito contentes de poder ofertar à cidade de João Pessoa, ao morador e ao turista, esta riqueza que é a nossa cultura, renovando a esperança e o espírito natalino que reina em todos nós”, acrescentou.

Maestrina do Coral Canto Livre Meninada, Socorro Estrela destacou a importância do grupo e da participação dele no evento de Natal. “Nós ensaiamos o ano inteiro para apresentações pontuais e é uma alegria poder nos integrar a um evento dessa grandeza, eles tendo acesso a palcos. Essa é a vontade da Prefeitura em integrar o alunado aos grandes eventos que a própria Prefeitura promove. Isso é muito interessante e gratificante para nós”, comemorou.

O maestro do Coral Unipê, João Alberto Gurgel, também celebrou a oportunidade de compor a programação. “Ficamos muito felizes com o convite da Funjope para participar da programação de Natal. Preparamos um repertório todo especial com músicas natalinas e músicas que promovem a alegria que é o espírito do Natal. Trouxemos toda identidade que o Coral Unipê carrega nesses 24 anos de existência e toda a trajetória de reverência e criatividade que nosso repertório promove em prol das pessoas, querendo agregar cada vez mais público ao canto coral do Brasil”, disse.

Público – Quem participou da programação de Natal da Prefeitura de João Pessoa na noite deste sábado afirmou que valeu a pena sair de casa. O professor Aquilino Ramalho aprovou o evento. “Gostei demais. Eu vim ontem e também foi maravilhoso. É muito importante porque é a divulgação da nossa cultura e o público gosta. A prova é que a casa está sempre cheia. Aqui também é um lugar muito agradável”, elogiou.

A professora Raquel Ramalho destacou que esses eventos contribuem também para reunir as pessoas em datas festivas. “É muito acessível ao público. Todo mundo pode participar de uma forma igual. Muito bom mesmo. É um evento que a cada ano se renova e junta pessoas para uma data tão especial que é o nascimento de Cristo”, disse.

O casal de São Paulo, Darlene e Luiz Nolasco, está visitando João Pessoa pela primeira vez e, além de se encantar com as belezas da cidade, destacou que a programação de Natal da Prefeitura está excelente, principalmente envolvendo corais. “É maravilhoso, inclusive para as crianças. A gente gosta muito de coral e não poderíamos deixar de ver”, disse a professora aposentada Darlene Nolasco. Para o marido, o representante comercial de indústria Luiz Nolasco, tudo que se refere à cultura é positivo. “O país está precisando disso. Eu achei muito bom”, pontuou.

Para a cuidadora Diana Cristina Silva dos Santos, a programação é digna de aplausos. “A iniciativa é muito bacana em ter essa movimentação com relação às festas de fim de ano. O fato de ter um coral de uma escola pública é muito significativo para o evento”, afirmou.

Apresentações – O Coral Canto Livre Meninada, da Escola Municipal Índio Piragibe, foi o primeiro a se apresentar na noite deste sábado. A performance das crianças impressionou o público e fez com que muitas pessoas se emocionassem ao som dos temas natalinos.

O grupo é formado por 30 crianças, que participam de aulas de canto durante todo o ano letivo. Elas sempre se apresentam em datas comemorativas importantes na capital paraibana.

Logo depois, subiram ao palco os integrantes do Coral do Unipê, que também tocou o coração de quem estava assistindo com músicas no clima de Natal, mas também focando em temas de clássicos do cinema.

Fundado em maio de 2001 pelo então reitor Marcos Augusto Trindade, o Coral do Unipê surgiu como uma opção de lazer, entretenimento e cultura dentro do campus e no ambiente universitário. É formado por alunos de diversos cursos da instituição e também membros do corpo docente, que se apresentam junto com os alunos. O Coral Universitário Unipê é regido pelo maestro João Alberto Gurgel.

Durante a programação de final de ano da Prefeitura de João Pessoa, há a participação da Bandinha do Papai Noel, com personagens natalinos animando o público nos espaços onde acontecem as atividades.