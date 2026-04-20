Professor Romário Farias representa a Paraíba no CONEDU com pesquisas sobre juventudes e protagonismo estudantil — Governo da Paraíba

A Paraíba marcou presença no Congresso Nacional de Educação (CONEDU), realizado de 03 a 05 de outubro, no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife, com a participação do professor Romário Farias Pedrosa, gerente operacional de Mobilização Estudantil da Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB). O docente apresentou duas pesquisas voltadas à formação cidadã e aos sonhos das juventudes da rede pública estadual.

Com sólida atuação na pauta da participação e do protagonismo juvenil, o professor Romário apresentou o artigo “Juventudes e Participação Democrática no Ensino Médio: reflexões teóricas, legais e práticas”, que discute o papel da escola como espaço formativo essencial para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes e a construção de uma cultura democrática. O estudo evidencia que a prática da participação estudantil precisa ser intencional e integrada ao currículo escolar, fortalecendo a formação cidadã e ética dos jovens.

“A escola não deve apenas ensinar sobre democracia, mas ser um espaço democrático. É na vivência e no exercício da participação que os estudantes aprendem valores como solidariedade, liberdade e responsabilidade social”, destacou o gerente durante a apresentação.

Além do artigo, Romário também apresentou o resumo expandido “Com o que sonham os jovens estudantes paraibanos: uma análise do Mapa dos Sonhos da Rede Estadual de Educação da Paraíba”, que traz uma leitura sobre os anseios e expectativas dos jovens paraibanos, a partir dos dados coletados pela ferramenta Mapa dos Sonhos — iniciativa da SEE-PB que já registrou mais de 239 mil sonhos em cinco anos de aplicação.

A pesquisa revela que as áreas mais sonhadas entre os estudantes são Saúde, Esportes, Direito e Tecnologia, enquanto a independência financeira aparece como o sonho pessoal mais recorrente em 2025. O estudo também destaca a importância da escola como espaço de escuta e de apoio à construção dos projetos de vida, orientando políticas públicas e práticas pedagógicas alinhadas às expectativas dos estudantes.

“O Mapa dos Sonhos, desenvolvido pela Gerência Operacional de Mobilização Estudantil, vem sendo utilizado como instrumento estratégico de planejamento educacional, subsidiando programas como Conexão Mundo, Ouse Criar, Geração Protagonista e Se Liga no Enem, que dialogam com os sonhos e trajetórias formativas da juventude paraibana,” explica Romário.

Para o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, a presença da Paraíba no CONEDU com pesquisas aplicadas à realidade da rede estadual reforça o compromisso do Governo do Estado com a valorização da juventude.

“A Paraíba tem mostrado ao país que é possível fazer educação pública com base em evidências, escutando os estudantes e construindo políticas que dialogam com seus sonhos e suas realidades. A pesquisa do professor Romário mostra o quanto a escola pode ser protagonista na formação cidadã e na transformação de vidas”, destacou o secretário.

Com a participação no CONEDU, a Secretaria de Estado da Educação reafirma o compromisso com a valorização da pesquisa, da escuta ativa e da formação integral dos estudantes, consolidando a Paraíba como referência nacional na promoção do protagonismo juvenil e na construção de políticas públicas baseadas em evidências.