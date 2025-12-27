GESTÃO MUNICIPAL DISCUTIU ESTRATÉGIAS CONTRA PROLIFERAÇÃO DA COVID-19 DURANTE FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO JOSÉ

Nesta quarta-feira (01/09) o prefeito de São José do Seridó, Jackson Dantas, recebeu em seu gabinete a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), Nara Regina, a representante da Vigilância Sanitária, Jaciara Costa, o produtor de eventos, Rafael Róbson, o artista Zé Cantor Júnior e a representante do Coselho Tutelar Municipal, Isabel Costa, para debater a realização de eventos privados durante os festejos alusivos ao padroeiro São José, que ocorrerão este ano.





“Decidimos que só terão acesso aos eventos particulares quem tiver recebido pelo menos a primeira dose de algum dos imunizantes contra Covid. Se o cidadão não tiver tomado nenhuma dose haverão outras exigências que os promotores dos eventos deverão seguir”, destacou Nara Regina.





Ainda de acordo com a titular da Sesad, o prefeito Jackson Dantas editará, nos próximos dias, um decreto municipal que constará as orientações sanitárias direcionadas aos eventos privados ,dentre outras medidas, visando o combate ao novo coronavírus.





“Nossa maior preocupação é com a segurança epidemiológica da população e se os protocolos sanitários necessários serão cumpridos pelos promotores e pela população”, frisou o prefeito Jackson Dantas.