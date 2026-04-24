Paraíba tem 16 projetos na Semana da Educação Tecnológica em Brasília
A Paraíba vai apresentar 16 projetos na 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que começa nesta terça-feira (7) e vai até a quinta-feira (9). O evento é realizado pelo Ministério da Educação (MEC) na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.
O evento gratuito busca contribuir para a divulgação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no país, ampliando o reconhecimento social da modalidade e mostrando o crescimento da EPT por meio da integração de estudantes e profissionais, compartilhamento de projetos e pesquisas desenvolvidas pelas instituições ofertantes.
A mostra traz projetos tecnológicos realizados por instituições educacionais da rede pública, em diversas áreas. Entre as iniciativas da Paraíba, oito são apresentadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e oito pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEDUC/PB).
O secretário secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, explica que o evento, que acontece com o Festival Curicaca, evento de inovação e tecnologia, é uma oportunidade das comunidades escolares conhecerem na prática a aplicação dos conceitos da educação profissional tecnológica.
“Oportuniza as comunidades escolares conhecerem um pouco mais da educação profissional e tecnológica, a aplicação de conceitos teóricos na prática, através dos projetos interativos, as ações de apoio, principalmente através dos projetos de extensão, os projetos de inovação que atendem os arranjos produtivos locais das instituições”.
Projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)
- Projeto 1 – Sala de autorregulação sensorial para estudantes neurodivergentes
- Projeto 2 – Desenvolvimento de Materiais de Construção Não Convencionais
- Projeto 3 – Ferramenta Tecnológica de Inclusão Social Feminina: erradicando o analfabetismo de Mulheres Rurais
- Projeto 4 – TRANSCARE: Construção de Aplicativo para Acolhimento de Pessoas Trans na Atenção Básica
- Projeto 5 – Projeto Cajabaja em Extensão: Desenvolvimento de um Veículo Off-Road Mini-Baja
- Projeto 6 – Práticas educacionais no IFPB (Campus Sousa) a partir da descaracterização de materiais apreendidos pela Receita Federal do Brasil
- Projeto 7 – Desenvolvimento de Recifes Artificais Construídos por Impressão 3D e o uso de Misturas Cimentícias Sustentáveis
- Projeto 8 – Tour Virtual Imersivo pelo Vale dos Dinossauros em Sousa-PB
Projetos da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEDUC/PB)
- Projeto 1 – Urna Eletrônica Escolar: Democracia, Inovação e Protagonismo Juvenil.
- Projeto 2 – Produção de Velas Orgânicas e Repelentes aos Mosquitos-palha e ao Aedes.
- Projeto 3 – Agrosocial: Tecnologia Digital e Sustentabilidade para a Agricultura Familiar.
- Projeto 4 – Criatividade em Circuitos com Arduino: Inovação para um Futuro Sustentável.
- Projeto 5 – BIOMAKE.
- Projeto 6 – Criação de ilhas flutuantes para o tratamento da água da lagoa no município de Puxinanã-PB: Um estímulo a soluções sustentáveis no ensino público.
- Projeto 7 – SOLUS – O sistema agrícola do futuro Projeto
- 8 – Tecnologia Interativa para Saúde Mental e Desenvolvimento Humano