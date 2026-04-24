Paraíba tem 16 projetos na Semana da Educação Tecnológica em Brasília

Projetos da Paraíba participam da 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica em Brasília.. Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Paraíba vai apresentar 16 projetos na 5ª edição da Semana Nacional da Educação Profissional e Tecnológica, que começa nesta terça-feira (7) e vai até a quinta-feira (9). O evento é realizado pelo Ministério da Educação (MEC) na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

O evento gratuito busca contribuir para a divulgação da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) no país, ampliando o reconhecimento social da modalidade e mostrando o crescimento da EPT por meio da integração de estudantes e profissionais, compartilhamento de projetos e pesquisas desenvolvidas pelas instituições ofertantes.

A mostra traz projetos tecnológicos realizados por instituições educacionais da rede pública, em diversas áreas. Entre as iniciativas da Paraíba, oito são apresentadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) e oito pela Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEDUC/PB).

O secretário secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Marcelo Bregagnoli, explica que o evento, que acontece com o Festival Curicaca, evento de inovação e tecnologia, é uma oportunidade das comunidades escolares conhecerem na prática a aplicação dos conceitos da educação profissional tecnológica.

“Oportuniza as comunidades escolares conhecerem um pouco mais da educação profissional e tecnológica, a aplicação de conceitos teóricos na prática, através dos projetos interativos, as ações de apoio, principalmente através dos projetos de extensão, os projetos de inovação que atendem os arranjos produtivos locais das instituições”.

Projetos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)

Projeto 1 – Sala de autorregulação sensorial para estudantes neurodivergentes

Projeto 2 – Desenvolvimento de Materiais de Construção Não Convencionais

Projeto 3 – Ferramenta Tecnológica de Inclusão Social Feminina: erradicando o analfabetismo de Mulheres Rurais

Projeto 4 – TRANSCARE: Construção de Aplicativo para Acolhimento de Pessoas Trans na Atenção Básica

Projeto 5 – Projeto Cajabaja em Extensão: Desenvolvimento de um Veículo Off-Road Mini-Baja

Projeto 6 – Práticas educacionais no IFPB (Campus Sousa) a partir da descaracterização de materiais apreendidos pela Receita Federal do Brasil

Projeto 7 – Desenvolvimento de Recifes Artificais Construídos por Impressão 3D e o uso de Misturas Cimentícias Sustentáveis

Projeto 8 – Tour Virtual Imersivo pelo Vale dos Dinossauros em Sousa-PB

Projetos da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEDUC/PB)