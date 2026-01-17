Operação Tapa-Buraco da Seinfra vai atuar em 38 bairros nesta terça-feira

Seguindo com o objetivo de melhorar a qualidade da malha viária em toda a cidade, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com serviços da Operação Tapa-Buraco, nesta terça-feira (7), com ações em 38 bairros da Capital. A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

O serviço de tapa-buraco, que conta com 14 equipes de campo, passará pelas seguintes localidades: Manaíra, Jardim Veneza, Oitizeiro, Ernani Sátiro, Costa do Sol, Valentina, Bairro dos Estados, Altiplano, Mangabeira, Jardim Cidade Universitária, João Paulo II, Jardim Oceania, Bessa, Aeroclube, Bairro dos Ipês, Funcionários, Gramame, Distrito Industrial, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Alto do Mateus, Bairro dos Novais, Mandacaru, Roger, Tambiá, Alto do Céu, Jaguaribe, Cruz das Armas, Ilha do Bispo, Varjão, Cristo, Portal do Sol, Planalto da Boa Esperança, Rangel, Padre Zé, José Américo, Geisel e Cabo Branco.

A Seinfra também dispõe de um veículo com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade inteira captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Outros serviços – Além da Operação Tapa-Buraco, a Seinfra também terá serviços na rede de drenagem, com ações em Tambaú, Manaíra, Tambauzinho, Bancários, Cabo Branco, Funcionários II, Bessa, Esplanada, Trincheiras, Altiplano, Muçumagro e Aeroclube.