Bruno e vereadores voltam a se reunir para debater LOA de 2024

A manhã foi de reunião hoje no Palácio do Bispo, em Campina Grande. O prefeito Bruno Cunha Lima (UB) reuniu-se mais uma vez com vereadores da base e da oposição para discutir a Lei Orçamentária Anual (LOA) deste ano.

Na pauta está a implementação das Emendas Impositivas, aprovadas pelo Legislativo.

Na terça-feira Bruno e os vereadores já tinham mantido um primeiro encontro, na Câmara. O impasse pela não aprovação do orçamento vem ocorrendo desde o fim do ano passado.

O modelo é adotado há anos nos Estados e grandes cidades do país. Campina, cujo Legislativo sempre foi demasiadamente submisso ao Executivo, continuava sem Emendas. A gestão propõe a implantação de forma progressiva e com regras para evitar o esvaziamento de recursos em ‘Pastas’.