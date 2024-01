Sejel explica nova pintura do Almeidão e nega que Amigão receberá as mesmas cores

Depois de se iniciar uma grande polêmica por conta da nova pintura que o Estádio Almeidão está recebendo, nas cores preto e vermelho, com detalhes brancos, o secretário de Esportes do Governo do Estado, Lindolfo Pires, se pronunciou. Ele afirmou que tudo já estava programado, que não tem a ver com o Flamengo e que é uma homenagem ao Botafogo-PB e à bandeira da Paraíba, além de explicar que o Amigão não receberá a mesma pintura.

Acontece que quem mais está criticando é a torcida do próprio Botafogo-PB, que manda seus jogos no Almeidão. Além de reclamarem das cores escolhidas para a pintura do Almeidão, coincidentemente às vésperas de um jogo do Flamengo na praça esportiva da capital paraibana, os questionamentos são sobre o porquê as melhorias não haviam sido feitas anteriormente, pensando nos clubes paraibanos.

Sobre a pintura, Lindolfo Pires explicou como sendo uma homenagem ao Belo.

“Então, foi uma forma de homenagear o Botafogo-PB, porque o Botafogo-PB é vermelho, preto e branco, e a Paraíba é vermelho e preto, então, uniu as duas coisas. O jogo do Flamengo veio em decorrência, depois. Nós não estamos preparando o estádio para o jogo do Flamengo, não. Estamos preparando o estádio para o Botafogo-PB disputar a Pré-Copa do Nordeste, o Campeonato Paraibano e a Série C, que será no segundo semestre”, disse Lindolfo.

Pintura do Almeidão não contempla Auto Esporte e CSP

Acontece que, no Almeidão, além do Botafogo-PB, o CSP também manda seus jogos do Campeonato Paraibano. Sem contar o Auto Esporte, que apesar de não jogar a elite do estadual neste início de ano, estará na Segundona, no segundo semestre.

Quando questionado pela reportagem do Jornal da Paraíba sobre as outras praças esportivas que pertencem ao Governo do Estado, ele falou que Amigão, em Campina Grande, e Perpetão, em Cajazeiras, não receberão a mesma pintura.

“No Perpetão já fizemos todo o entorno, está tudo calçado. Agora vamos abrir uma nova licitação para que seja feita a pintura. Em Campina Grande temos dois times, não terá esta pintura, o Amigão ganhará uma nova iluminação, assim como o Almeidão”, finalizou.

A justificativa de em Campina Grande ter dois times é justamente por um deles ser Rubro-Negro, o Campinense, o que causaria desconforto por parte da torcida do Treze, que é Alvinegro.

