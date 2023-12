QUAL FILME VAI PASSAR NA GLOBO HOJE? SUPERCINE

Por MRNews



A Rede Globo de Televisão divulgou sua grade desta semana. SESSÃO SE SÁBADO, SUPERCINE E CORUJÃO e toda a grade de programação de hoje, Sabado (02/12)

Confira a seguir, tudo que rola na Globo sabado (02/12). A programação é divulgada pela própria emissora e pode ser alterada sem aviso prévio. Os horários dos programas são baseados no horário de Brasília e a programação é a da Globo Nacional. Hoje tem Domingo Maior, CINEMAÇO E FANTÁSTICO

A Globo divulgou a grade completa de programação da próxima semana, com a sinopse de filmes e novidades na programação.

Atenção A grade abaixo é relativa à programação praticada no fuso horário de Brasília. As emissoras com fuso horário diferenciado terão uma grade de exibição ajustada às suas necessidades locais.

Supercine: Uma Noite Inesquecível com “Palm Springs” Prepare-se para uma noite de risadas e reflexões com o filme “Palm Springs”. Esta comédia americana, dirigida por Max Barbakow em 2020, promete levar os espectadores a uma jornada única, repleta de surpresas, humor irreverente e um elenco estelar. Detalhes Técnicos: – **Título Original:** Palm Springs

– **País de Origem:** Estados Unidos

– **Ano de Produção:** 2020

– **Diretor:** Max Barbakow

– **Elenco:** Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Tyler Hoechlin A trama se desenrola quando Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti) se encontram durante um casamento. O que começa como um encontro casual rapidamente se transforma em uma jornada extraordinária quando ambos abraçam a ideia de que nada realmente importa. Juntos, decidem desafiar as convenções e causar estragos nessa celebração especial. O filme não apenas oferece momentos hilariantes, mas também mergulha nas complexidades da existência e das relações humanas. Com um elenco brilhante, incluindo performances cativantes de Andy Samberg e Cristin Milioti, “Palm Springs” é uma mistura irresistível de comédia inteligente e emoções autênticas. **Destaque da Produção:**

– **Química do Elenco:** A dinâmica entre Andy Samberg e Cristin Milioti é o coração do filme, proporcionando momentos genuinamente engraçados e tocantes.

– **Roteiro Inovador:** A abordagem única da trama, explorando temas existenciais de uma maneira divertida, torna “Palm Springs” uma adição refrescante ao mundo das comédias românticas. Se você está em busca de uma noite descontraída e repleta de entretenimento, “Palm Springs” no Supercine é a escolha perfeita. Prepare-se para rir, refletir e se perder nas reviravoltas surpreendentes desta comédia que transcende as expectativas. Uma jornada cinematográfica que prova que, às vezes, as melhores histórias acontecem quando menos esperamos.

Ação e Aventura nos Filmes da Globo no Sábado, 09/12/2023

O sábado na programação da Globo proporcionou uma jornada cinematográfica repleta de emoções diversas, desde o drama romântico até a comédia descontraída. Vamos mergulhar nos filmes que encantaram os espectadores neste dia, 09 de dezembro de 2023:

Corujão II – “Veneza” Dirigido por Miguel Falabella, este filme brasileiro de 2019, “Veneza”, oferece uma narrativa envolvente de ficção e drama. Estrelado por Carmen Maura, Dira Paes, Eduardo Moscovis e Carol Castro, a história segue Gringa, a dona de um bordel, em sua jornada para Veneza, em busca de perdão do único homem que amou. Uma trama emocionalmente rica que explora o poder do perdão e do reencontro.

Sessão De Sábado – “Curtindo a Vida Adoidado” Uma clássica comédia americana de 1986, dirigida por John Hughes, “Curtindo a Vida Adoidado” traz Matthew Broderick no papel de um adolescente determinado a quebrar a rotina. Uma escapada hilária e cheia de reviravoltas, o filme acompanha suas aventuras enquanto ele convence a namorada e o melhor amigo a se juntarem a ele em um dia inesquecível em Chicago.

Supercine – “Palm Springs” Dirigido por Max Barbakow, este filme americano de 2020, “Palm Springs”, é uma comédia romântica estrelada por Andy Samberg e Cristin Milioti. Nyles e Sarah, interpretados pelos talentosos atores, exploram a ideia de que nada realmente importa enquanto causam estragos em um casamento. Uma história leve e divertida que explora os altos e baixos da vida e do amor.

Corujão I – “Tá Rindo do Quê?” Sob a direção de Judd Apatow, “Tá Rindo do Quê?” é uma comédia dramática americana de 2021. Com um elenco estelar, incluindo Adam Sandler, Leslie Mann e Jason Schwartzman, o filme segue a história de George e Ira, dois indivíduos sem amigos próximos que encontram uma conexão improvável durante apresentações no mesmo local. Uma jornada divertida e comovente que explora a importância das relações humanas.

Este sábado na Globo proporcionou uma variedade de gêneros e emoções, desde o romance e a comédia até o drama, oferecendo algo para todos os gostos. Os filmes escolhidos certamente proporcionaram aos espectadores uma experiência cinematográfica memorável. Prepare-se para mais surpresas e emoções nas futuras transmissões!