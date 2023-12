TIME CONTRATA ZAGUEIRO DESTAQUE DE TIME PAULISTA

Por São Bernardo FC Reforça Defesa para o Paulistão 2024 com Pedro Carreretti do Botafogo-PB

O São Bernardo FC continua sua preparação para o Campeonato Paulista de 2024, anunciando o zagueiro Pedro Carreretti, de 25 anos, vindo do Botafogo-PB, equipe que disputou a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Carreretti, nascido em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), traz consigo experiência em diversos estados brasileiros, incluindo Rio de Janeiro, Maranhão e Paraíba.

Em sua chegada, o zagueiro expressou otimismo: “As expectativas são as melhores. Todas as referências sobre o São Bernardo são muito positivas, e eu chego com a expectativa muito grande em poder fazer um bom papel dentro de campo.”

Carreretti, que já atuou em São Paulo durante o Campeonato Brasileiro, agora vive a expectativa de disputar o Campeonato Paulista pela primeira vez. Em suas palavras: “Estou muito motivado em poder disputar o Paulista, que, sem dúvidas, é o melhor estadual do Brasil. Chego com experiência de outros estaduais, mas querendo evoluir aqui e poder ajudar o São Bernardo a construir mais uma história marcante na competição.”

O São Bernardo FC busca fortalecer sua defesa com a chegada de Carreretti, visando uma performance sólida no Paulistão 2024. A contratação representa mais um passo na montagem do elenco, prometendo uma temporada emocionante para os torcedores do Tigre.

Distribuição Geográfica das Contratações DO CSA SÉRIE C:

– São Paulo lidera com cinco jogadores, seguido por Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia, cada um com três representantes, e Goiás, com dois. Jogadores do Paraná, Santa Catarina e Roraima completam a lista.

– O CSA mantém suas raízes nordestinas com as contratações do goleiro Yuri Sena, do zagueiro Jean Pierre, e do atacante Bruno Santos, todos provenientes da região.

– Destacando a diversidade geográfica, o volante Pedro Favela, originário de Boa Vista-RR, representa a região Norte, demonstrando a amplitude na busca por talentos.

Preparação Intensa:

– O elenco azulino já deu início à pré-temporada no CT Gustavo Paiva, antecipando os treinamentos para a disputa da fase preliminar da Copa do Nordeste, marcada para 7 de janeiro contra o Iguatu.

Possível Formação Inicial:

– Com um elenco eclético, uma possível formação inicial poderia incluir o goleiro Yuri Sena; laterais Kevin e Igor Dutra; zagueiros Michel Custódia e Eduardo Biazus; volantes Pedro Favela e Marlon; meias Caio Vitor e Luan Martins; e os atacantes Marquinhos e Douglas Skilo.

– Com uma mescla de talentos de diferentes regiões do Brasil, o CSA busca fortalecer sua equipe para a temporada 2024, promovendo uma mistura de estilos de jogo e contribuindo para a diversidade do futebol brasileiro.

O Desejo do Corinthians por Gabigol: Uma Negociação Desafiadora

O Corinthians, sob a liderança de Augusto Melo, planeja ativamente sua temporada de 2024, visando a possível inclusão de Gabigol em seu elenco. Apesar do interesse desde novembro, a negociação é encarada como difícil pela diretoria.

Gabigol, multicampeão pelo Flamengo, atravessa um momento delicado no clube, com rumores de sua saída. No entanto, seu contrato vigente até o final de 2024 apresenta um obstáculo substancial para qualquer negociação.

O valor estimado do atacante, cerca de 20 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarkt, adiciona uma camada adicional de complexidade à transação financeira necessária para contar com Gabigol no elenco.

O interesse do Corinthians, amplamente divulgado desde novembro, continua a ser tema constante entre os torcedores. O presidente Augusto Melo também se pronunciou sobre a possibilidade de contar com Gabigol.

Na temporada atual, Gabigol participou de 58 jogos pelo Flamengo, contribuindo com 20 gols e quatro assistências. Enquanto o Corinthians passa por uma reformulação no elenco, com as saídas de Gil e , além da confirmação da partida de Cantillo, o possível reforço de Gabigol acrescentaria uma dimensão significativa à equipe.

A movimentação no mercado da bola do Corinthians revela um cenário desafiador, mas o interesse persistente na aquisição de Gabigol evidencia a ambição da nova diretoria em fortalecer a equipe para a temporada seguinte.

Flu Quem Pode Chegar (Interesse ou em Negociação) 💬 ⌛️**

1. **Antônio Carlos** ◀️ Orlando City (EUA) – zagueiro [negociando/acertado] ⌛️

2. **Renato Augusto** ◀️ Corinthians – meia [negociando/acertado] ⌛️

3. **Christian** ◀️ Athletico-PR – volante [interesse] 💬

Quem Pode Sair (Negociado ou em Fim de Contrato) 💬 ⌛️

1. **André** – volante [interessa a clubes europeus] 💬

2. **Nino** – zagueiro [interessa a clubes europeus] 💬

3. **Caio Paulista** ▶️ São Paulo – atacante/lateral [negocia em definitivo] ⌛️

4. **Michel Araújo** ▶️ São Paulo – meia-atacante [negocia em definitivo] ⌛️

5. **Willian Bigode** – atacante [fim de contrato] ⌛️

Quem Sai (Oficial) ✅

– **Gabryel Martins** ▶️ Ferroviário-CE – atacante [anunciado]✅

**Quem Volta de Empréstimo (Não Necessariamente Serão Aproveitados) 🔄**

1. **Calegari** ◀️ Los Angeles Galaxy (EUA) – lateral

2. **David Duarte** ◀️ Bahia – zagueiro

3. **Luan Freitas** ◀️ Londrina – zagueiro

4. **Cristiano** ◀️ Chapecoense – lateral

Mercado da bola de hoje

O encerramento do Campeonato Brasileiro na última quarta-feira (6) trouxe consigo o desfecho de uma temporada intensa, com o Palmeiras sagrando-se campeão e o Santos vivenciando um inédito rebaixamento para a Série B. Com o fim das partidas, os clubes agora entram em um período de recesso, proporcionando aos jogadores um merecido descanso antes da temporada de 2024.

Neste momento de pausa, os bastidores do futebol brasileiro agitam-se com especulações e possíveis mudanças nos elencos. O mercado da bola já está movimentado, e algumas das notícias mais relevantes desta quinta-feira (7) merecem destaque.

O Corinthians demonstrou interesse em Soteldo, atacante do Santos, aproveitando a situação do Peixe, que precisa reduzir sua folha salarial após o rebaixamento. A viabilidade dessa negociação está condicionada à aprovação do técnico Mano Menezes.

Outro nome que está no radar de clubes brasileiros é Renato Augusto. Fluminense e Grêmio manifestaram interesse no experiente meia, cujo contrato com o Corinthians se encerra no final de 2023. Até o momento, não houve abordagem da diretoria corintiana para uma possível renovação.

A situação de Lucas Moura, atualmente no São Paulo, também atrai atenção. Clubes da Premier League, dos Estados Unidos e do México sondaram representantes do jogador para entender a possibilidade de sua transferência. No programa “Os Donos da Bola”, a perspectiva é de que o meia-atacante permaneça no Morumbi para a temporada de 2024.

Por outro lado, o atacante Luciano, do São Paulo, parece estar de saída para o futebol árabe, conforme informou o comentarista Souza em programa da Band.

Quanto aos técnicos, Abel Ferreira, eleito o melhor do Brasileirão, indicou a forte probabilidade de permanecer no Palmeiras em 2024, destacando a importância do contrato vigente até o fim do próximo ano.

Além das movimentações nos elencos, o Corinthians formalizou uma proposta para Rodrigo Caetano assumir a posição de diretor de futebol. O presidente eleito, Augusto Melo, busca trazer o executivo do Atlético-MG para integrar a equipe corintiana.

O período pós-Brasileirão revela um cenário dinâmico no futebol brasileiro, com clubes buscando reforçar seus elencos e definir estratégias para a próxima temporada. As negociações e especulações prometem manter os fãs do esporte atentos às movimentações nos próximos meses.

Vitão: Futuro Incerto no Internacional e Interesse do Real Betis

O futuro de Vitão no Internacional para a temporada de 2024 está longe de ser assegurado. O zagueiro, titular nas últimas duas temporadas, encontra-se na mira do Real Betis, da Espanha, e especula-se que os europeus estejam planejando uma investida em breve, seja por meio de um acordo imediato ou a assinatura de um pré-contrato.

Aos 23 anos, Vitão conquistou espaço como peça fundamental na defesa do Internacional, mas a possibilidade de uma mudança para o futebol espanhol coloca em xeque sua permanência no clube brasileiro. O Real Betis, reconhecido por sua presença constante em competições europeias, demonstra interesse em adquirir os serviços do jovem defensor.

Apesar de o Internacional estar acompanhando a situação à distância, é notável que o clube gaúcho não tem a permanência de Vitão assegurada. O jogador tem contrato vigente até o próximo mês de junho, o que adiciona uma camada de complexidade às negociações.

A trajetória de Vitão no Internacional começou em 2022, quando sua chegada ao Beira-Rio foi viabilizada pela permissão especial da FIFA. Essa autorização teve origem no contexto do conflito militar entre Rússia e Ucrânia, permitindo a saída de profissionais dessas regiões. A entidade máxima do futebol renovou essa normativa por mais um ano, prorrogando assim o contrato do zagueiro até o final do próximo primeiro semestre.

O desfecho dessa história dependerá das negociações entre as partes envolvidas. Vitão, com seu desempenho sólido, é um ativo valioso para o Internacional, mas a pressão do interesse europeu e a proximidade do fim do contrato adicionam uma dose de incerteza ao cenário. Os torcedores aguardam ansiosos por atualizações sobre o destino do zagueiro e como essa possível transferência poderá impactar a equipe para a próxima temporada.

Candidato à Presidência de campeão brasileiro Negocia com Destaques do Zenit e Flamengo

O candidato de oposição do Internacional, Roberto Melo, está em negociações com o meia Claudinho, atualmente no Zenit, e Everton Ribeiro, do Flamengo, para a temporada de 2024. O empresário de Claudinho confirmou as conversas, e fontes próximas ao candidato indicam que há chances concretas de ambos integrarem o clube caso Melo seja eleito em 9 de dezembro.

Para viabilizar o acordo com Claudinho, o Internacional contaria com o apoio de Delcir Sonda, um empresário bilionário que endossa a candidatura de Melo. Em relação a Everton Ribeiro, o presidenciável já realizou uma chamada de vídeo nos últimos dias.

No entanto, mesmo com um possível acordo, Melo enfrentaria o desafio de negociar com o Zenit, que rejeitou uma oferta anterior do Flamengo. O clube russo exigiu 25 milhões de euros, superior aos 15 milhões oferecidos pelos brasileiros em julho. O meia, vendido pelo Bragantino em 2021, tem contrato até junho de 2027.

Na temporada europeia atual, Claudinho, de 26 anos, tem se destacado no Zenit, participando de 24 jogos e contribuindo com quatro gols e quatro assistências. A eleição presidencial do Internacional está marcada para 9 de dezembro, e o candidato da situação, Alessandro Barcellos, também está envolvido em negociações, incluindo Gustavo Scarpa, do Olympiacos, e Bruno Rodrigues, do Cruzeiro.

VASCO DEMITE E PLANEJA 2024

Paulo Bracks Deixa o Cargo de Diretor Esportivo da SAF do Vasco Após Permanência na Série A

Na manhã desta quinta-feira, Paulo Bracks recebeu a notícia de seu desligamento do cargo de diretor esportivo da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Vasco. A decisão veio um dia após a confirmação da permanência do time na Série A, conquistada na última rodada do Campeonato Brasileiro.

A saída de Bracks marca o fim de uma era em sua gestão como diretor esportivo, onde desempenhou um papel crucial nas estratégias e decisões relacionadas ao desenvolvimento e desempenho da equipe. Seu afastamento surpreendeu a comunidade esportiva, considerando o contexto positivo da permanência do Vasco na elite do futebol brasileiro.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre os motivos que levaram à rescisão do contrato entre Paulo Bracks e o Vasco. A especulação e a curiosidade se intensificam à medida que a notícia se espalha, alimentando debates sobre o que poderia ter levado a essa decisão abrupta.

A confirmação da permanência na Série A foi celebrada pelos torcedores, mas o cenário nos bastidores revela um desdobramento inesperado, com a saída de um dos responsáveis pela condução do departamento esportivo do clube. A incerteza paira sobre quem assumirá o papel de diretor esportivo e como isso afetará a dinâmica e a estratégia do Vasco para as próximas temporadas.

A busca por respostas e a compreensão dos motivos por trás da saída de Paulo Bracks certamente dominarão as discussões nos próximos dias. Enquanto os torcedores celebram a permanência na Série A, o clube enfrenta agora o desafio de preencher o vácuo deixado por um dirigente que desempenhou um papel crucial nos bastidores do Vasco.