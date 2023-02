Colônia x Wolfsburg: ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 22/23, HOJE (25/02)

O jogo entre Colônia x Wolfsburg pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (25/02) às 11:30 hs . O mandante desta partida será o Colônia que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2022 – 2023 muito agitado.

AO VIVO / NARRAÇÃO / PRÉ-JOGO com imagens aqui

11:30 Colônia x Wolfsburg Rodada 22

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES E TIMES

FC Koln Schwabe; Schmitz, Soldo, Chabot, Hector; Martel, Skhiri; Maina, Huseinbasic, Kainz; Tigges

Wolfsburg Casteels; Baku, Lacroix, Van de Ven, Otavio; Arnold, Gerhardt; Waldschmidt, Nmecha, Wimmer; Wind

Entretanto, este ano, a Bundesliga terá uma transmissão completamente diferente daquela que já é tradicional. Assim, a OneFootball, aplicativo dedicado à transmissões e apostas esportivas, quem venceu a concorrência e desbancou a Disney, canais da ESPN e FOX fará as transmissões para o pais. Por outro lado, a BAND também transmitirá um jogo do Alemão, Todos os domingos, jogos que acontece às 10:30 hs. Para baixar o Aplicativo e assistir às partidas, basta acessar o anúncio nesta página e fazer o download.

Portanto, como anunciado pelo próprio app, as transmissões para o Brasil serão gratuitas. O APP do OneFootball, terão direito de transmissão de até oito jogos por rodada, ou seja, praticamente todos eles.

Fique atento no site do MRNews para conferir as transmissões dos jogos. Confira jogos de hoje

Colônia x Wolfsburg: ONDE ASSISTIR HOJE PELA BUNDESLIGA, PALPITES

Assim, como informado anteriormente, a transmissão da BUNDESLIGA para o Brasil será feita pela OneFootball. Os jogos podem ser assistidos pelo APP da empresa e pode ser baixado pelas lojas do GOOGLE e da Apple.

NOTA LEGAL: O MRNews não transmite de forma ilegal nenhum tipo de conteúdo, se limita apenas a indicar onde serão transmitidas as partidas dos diversos campeonatos nacionais e pelo mundo. Quando há transmissão aberta pela internet, o site incorpora o conteúdo, de forma legal. Quando não há transmissão legal aberta, o site se limita a indicar onde haverá a transmissão. O MRNews não recomenda o uso de plataformas piratas, ilegais ou de quaisquer outras formas não oficiais.

PALPITES11:30 RB Leipzig 2 x 1 Eintracht Frankfurt Rodada 22 11:30 Colônia 1 x 0 Wolfsburg Rodada 22 11:30 Hoffenheim 0 x 2 Borussia Dortmund Rodada 22 11:30 Hertha Berlin 1 x 0 Augsburg Rodada 22 11:30 Werder Bremen 2 x 1 Bochum Rodada 22 14:30 Schalke 04 1 x1 Stuttgart Rodada 22DATAHOJE (25/02)TransmissãoONEFOOTBALL

CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA 22/23

A Bundesliga, o Campeonato Alemão de Futebol temporada 2022-2023

A Bundesliga está de volta! Com o aval de Angela Merkel e com a anuência dos clubes, o campeonato já inicia em AGOSTO DE 2021, para a temporada 2021/2022. A Bundesliga foi um dos primeiros campeonatos a retornar após a pandemia de Coronavírus. Mas, na temporada de 2020 – 2021, o grande campeão foi o Bayern de Munique, que era o grande favorito. O ex-time de Lewa, levou pela oitava vez seguida o título de campeão.

Dominado pelo Bayern de Munique nos últimos anos, o Campeonato Alemão se aproxima de mais uma temporada, sendo um dos primeiros campeonatos da Europa em 2022/23 a ter início.

Após três temporadas seguidas em que Erling Haaland e Robert Lewandowski foram dois dos destaques da competição, os atacantes deixaram seus clubes, e agora a Bundesliga terá espaço para novos protagonistas.

O time, inclusive, é o grande campeão Alemão nos últimos anos. Entretanto, correndo por fora, alguns times importantes da Alemanhá como o Schalke 04, o Bayern Leverkusen, que levou o jogador Paulinho do Vasco da Gama e o Borussia Dortmund podem assustar o líder. O Werden Bremem e o Herta também começaram bem o campeonato. Por fim, O Borussia Dortmund vice-campeão da último temporada e o RB Leipizig, terceiro colocado, também entram na lista de favoritos.

QUAIS OS TIMES QUE VÃO PARTICIPAR DA BUNDESLIGA DESTE ANO?

Augsburg

Bayer Leverkusen

Bayern de Munique

Bochum

Borussia Dortmund

Borussia M’Gladbach

Eintracht Frankfurt

Freiburg

Hertha Berlin

Hoffenheim

Koln

Mainz 05

RB Leipzig

Schalke 04

Stuttgart

Union Berlin

Werder Bremen

Wolfsburg

REGULAMENTO BUNDESLIGA 23/34

SÃO 18 clubes nesta temporada que vão se enfrentar, como já tradicionalmente, em jogos de ida e volta no sistema de pontos corridos. Aquele que somar o maior número de pontos será declarado o grande campeão da edição de 2022/2023. Além do campeão, o 2º, 3º e 4º colocados garantirão vagas na Liga dos Campeões da UEFA. O 5º colocado estará na Liga Europa da UEFA, enquanto o 6º colocado disputará a fase preliminar da Liga Conferência Europa da UEFA.

Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à 2. Bundesliga. O 16º colocado, por sua vez, disputará um play-off contra o 3º colocado da 2. Bundesliga para saber quem jogará a elite na temporada seguinte.

Na temporada passada o 17º Werder Bremen e 18º Schalke 04 foram rebaixados, enquanto o 1º Bochum e 2º Greuther Fürth farão suas estreias nesta edição já em agosto de 2021.

Informações das equipes

EquipeCidadeTreinadorCapitãoEstádio (mando)CapacidadeMaterial EsportivoArminia BielefeldBielefeld SIGA-NOS Frank Kramer Fabian KlosSchüco-Arena27.300 MacronAugsburgAugsburgo Markus Weinzierl Jeffrey GouweleeuwWWK Arena30.660 NikeBayer LeverkusenLeverkusen Gerardo Seoane Charles AránguizBayArena30.210 JakoBayern de MuniqueMunique Julian Nagelsmann Manuel NeuerAllianz Arena75.000 AdidasBochumBochum Thomas Reis Anthony LosillaVonovia Ruhrstadion27.599 NikeBorussia DortmundDortmund Marco Rose Marco ReusSignal Iduna Park81.365 PumaBorussia MönchengladbachMönchengladbach Adi Hütter Lars StindlBorussia-Park54.057 PumaEintracht FrankfurtFrankfurt am Main Oliver Glasner Makoto HasebeDeutsche Bank Park51.500 NikeFreiburgFriburgo em Brisgóvia Christian Streich Christian GünterSC-Stadion34.700 HummelGreuther FürthFürth Stefan Leitl Branimir HrgotaSportpark Ronhof Thomas Sommer16.626 PumaHertha BerlimBerlim Pál Dárdai Dedryck BoyataOlympiastadion74.649 NikeHoffenheimSinsheim Sebastian Hoeneß Benjamin HübnerPreZero Arena30.150] JomaKölnColônia Steffen Baumgart Jonas HectorRheinEnergieStadion49.698 UhlsportMainz 05Mainz Bo Svensson A definirOpel Arena34.000 KappaRB LeipzigLeipzig Jesse Marsch Marcel SabitzerRed Bull Arena42.558 NikeStuttgartEstugarda Pellegrino Matarazzo A definirMercedes-Benz Arena60.449 JakoUnion BerlinBerlim Urs Fischer Christopher TrimmelAn der Alten Försterei22.012 AdidasWolfsburgWolfsburg Mark van Bommel Josuha GuilavoguiVolkswagen Arena30.000 Nike

