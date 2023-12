De 04 a 09 de DEZEMBRO de 2023 ‘ERICACSE LEMBRA DE TUDO DO ACIDENTEa’

Por MRNews



Resumo Semanal das Novelas: De 04 a 09 de dezembro de 2023

Destaques da Semana nas Novelas da Globo: 04 a 09 de Dezembro de 2023 ELAS POR ELAS, NOVELA DAS SEIS

A semana de 04 a 09 de dezembro promete agitar as tramas das novelas da Globo, trazendo reviravoltas, descobertas e emoções intensas. Confira os principais acontecimentos nos capítulos que serão exibidos durante esses dias:

Elas Por Elas” – Capítulos 60 a 65:

Capítulo 60:

– Lara se desculpa com Taís pela perda do processo.

– Roberto e Vilma pagam ao assistente do juiz pela sentença.

– Sérgio aconselha Helena a dar um passo atrás em sua relação com Giovanni.

– Natália apresenta Marcos como filho de Bruno.

Capítulo 61:

– Marcos visita a fazenda de Pedro e Natália.

– Carol convida Carlinhos para ser voluntário em uma pesquisa da universidade.

– Érica desperta, e Edu e Mário comemoram.

Capítulo 62:

– Pedro decide investigar Marcos.

– Adriana comemora com Jonas o álibi que pode comprovar que Helena mentiu.

– Taís revela a Pedro que o pai de seu filho é Átila.

Capítulo 63:

– Pedro recomenda que Taís conte a Lara sobre seu namoro com Átila.

– Edu teme que Érica não o perdoe.

– Giovanni questiona Helena sobre a venda do apartamento.

Capítulo 64

– Helena nega para Giovanni que tenha agido contra Jonas.

– Cris decide quitar a dívida de Tony.

– Jonas se prepara para o novo emprego.

Capítulo 65:

– Tony termina o relacionamento com Cris.

– Pedro confidencia a Taís que Marcos está morando em um abrigo.

– Érica se lembra do dia do acidente.

Esses são apenas alguns dos momentos intensos que prometem mexer com o público em “Elas Por Elas” nesta semana. Vale a pena ficar de olho nas reviravoltas e desenvolvimentos emocionantes que estão por vir.

**Observação:** As sinopses estão sujeitas a mudanças devido à edição das novelas. Fique atento às emoções que aguardam os telespectadores nesta semana nas tramas da Globo.