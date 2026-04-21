veja o que abre e o que fecha em Campina Grande

Parque Evaldo Cruz, o Açude Novo, em Campina Grande | Foto: Divulgação/PMCG.

O feriado de Dia de Tiradentes, celebrado em 21 de abril, altera o funcionamento de diversos serviços em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. Neste ano, a data cai em uma terça-feira.

Mesmo com a suspensão de atividades em parte dos estabelecimentos, alguns serviços seguem funcionando normalmente ou com horários especiais na cidade. Confira abaixo o que abre e o que fecha em Campina Grande durante o feriado.

Shoppings

Partage Shopping

No Partage Shopping, o horário de funcionamento será normal durante a segunda-feira (20). Na terça-feira (21), o shopping funciona das 10h às 22h e o cinema segue com programação própria.

Cirne Center

O Cirne Center funciona normalmente durante a segunda-feira (20), com o horário das 9h às 18h. Já no feriado de Tiradentes, o estabelecimento fecha.

BR Polo Shopping

O BR Polo Shopping fecha tanto na segunda (20) quanto na terça-feira (21). O funcionamento do estabelecimento volta ao normal na quarta-feira (22), a partir das 10h.

Design Mall

Durante a segunda-feira (20), o Design Mall funciona em horário normal. Já no feriado de Tiradentes (21), o shopping abre com horário especial.

Na terça-feira (21), as lojas e a praça de alimentação funcionam das 12h às 18h, e os serviços terão ponto facultativo. No caso da academia e do Bora Rooftop, a programação fica a cargo da administração dos estabelecimentos.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que na segunda-feira (20) o expediente bancário segue normalmente apenas onde não há ponto facultativo. Já na terça-feira (21), todas as agências estarão fechadas para atendimento ao público.

As compensações bancárias não serão efetivadas na data, incluindo o TED. O PIX segue funcionando normalmente durante o feriado. Os boletos que vencem no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil.

Parques

Os parques da cidade irão funcionar com horários especiais:

Parque Evaldo Cruz: 6h às 22h;

Parque da Criança: 5h às 18h;

Parque da Liberdade: 5h às 18h.

Justiça

A Justiça Federal da Paraíba (JFPB) não vai realizar atendimento presencial durante a segunda-feira (20). O atendimento ao público será feito de forma remota, das 9h às 16h, por meio dos contatos disponibilizados no Balcão Virtual.

Segundo o órgão, os agendamentos previamente feitos para a data poderão ser mantidos dependendo da disponibilidade da unidade judiciária.

Correios

Durante a segunda-feira (20), as atividades de atendimento e entrega dos Correios acontecem normalmente. Já no feriado de Tiradentes (21), o atendimento será suspenso em todas as agências.

Comércio

De acordo com o Sindicato dos Comerciários de Campina Grande (SECCG), o comércio pode abrir no feriado de Tiradentes. Entretanto, se os empresários optarem pela abertura do comércio, os funcionários devem ser compensados com uma folga posterior.

Repartições Públicas

A Prefeitura de Campina Grande decretou ponto facultativo para as repartições públicas na segunda-feira (20). Durante a véspera de Tiradentes, somente os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente, como serviços de limpeza urbana e atendimentos de saúde.

Ônibus

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande (STTP), o transporte público coletivo na cidade terá horários diferenciados durante o período do Dia de Tiradentes.

Na segunda-feira (20), ponto facultativo ,o município os ônibus vão circular normalmente, das 5h30 às 23h. Já na terça-feira (21), feriado nacional, o funcionamento será reduzido, com operação das 6h às 20h.