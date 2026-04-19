Moradores do Colinas do Sul aprovam Academia da Cidade como um espaço de saúde e sociabilidade

Inaugurada há menos de um mês pela Prefeitura de João Pessoa, a Academia da Cidade já se tornou um ‘fenômeno de popularidade’ no bairro Colinas do Sul. Desde sua entrega, em 25 de março, o espaço ao ar livre vem recebendo, diariamente, um público fiel e diversificado que celebra a ‘boa nova’ com muita força e bom humor. A unidade é a segunda realização de um projeto que teve início em 2023, com a inauguração do equipamento na Orla de Cabo Branco, e que pretende se expandir para os demais bairros da Capital.

A Academia da Cidade é de responsabilidade da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) que, em parceria com a iniciativa privada, busca oferecer à população espaços gratuitos voltados à promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida. Com um maquinário de excelência, durabilidade e segurança, além de profissionais competentes e engajados, o projeto pretende alcançar um número cada vez maior de usuários, mostrando a importância dos exercícios físicos para a saúde individual e coletiva.

De acordo com o secretário de Esportes da Capital, Joãozinho Neto, a intenção da Prefeitura é expandir o projeto da Academia da Cidade para outros bairros. “A atual gestão deu início a esse excelente projeto que será estendido para outras localidades. Espero muito em breve anunciarmos os próximos bairros que receberão as novas unidades. Essas comunidades também vão poder desfrutar dos mesmos equipamentos que são usados nas melhores academias de João Pessoa, e gratuitamente – com agendamento de horário, e com acesso a um local limpo, bem tratado e bem cuidado. Esse é o objetivo do prefeito Leo Bezerra – disponibilizar e manter Academias da Cidade, em bom uso para toda população pessoense”, afirmou.

Nas unidades do Cabo Branco e do Colinas do Sul, o horário de funcionamento se dá em dois períodos distintos, sendo que no Colinas do Sul as atividades acontecem das 6h às 9h e das 16h às 19h. De acordo com o orientador físico da Sejer, o professor José Henrique Moraes, os turnos são sempre bem frequentados. Para ele, um dos fatores que chama a atenção das pessoas, em um primeiro momento, é o sofisticado equipamento disponibilizado. No entanto, o professor acredita que os afetos construídos continuamente neste espaço, também, contribuem para a grande aceitação do público. “No dia a dia, a gente vai criando vínculos – seja entre professor e aluno, ou entre os próprios alunos. A gente vai interagindo socialmente e isso, também, acaba atraindo outras pessoas a se juntarem a nós”, explica.

A manicure Severina da Silva garantiu que não teve problemas para realizar seu cadastro e agendamento. Ela disse, ainda, que frequenta a Academia da Cidade do Colinas do Sul desde sua inauguração, e que tem sido sempre, muito bem recebida e orientada pelos profissionais responsáveis – especialmente pelos professores. “Os professores são maravilhosos. Eles nos indicam quais aparelhos devemos utilizar, ensinam como usar o equipamento e como fazer cada exercício. Eles também nos aconselham a não tentar ultrapassar nossos limites físicos, porque isso pode causar uma lesão. Daí, eu me sinto bem mais segura com esses profissionais ao meu lado”, relatou.

Já a professora aposentada Maria de Fátima Garcia, de 71 anos, destacou a significativa mudança que a academia trouxe, não apenas para sua vida, mas para o cotidiano do bairro como um todo. “Traz um diferencial enorme para o bairro. Primeiro porque antes não tinha essa praça [Praça Alta] maravilhosa. Depois da construção da praça já mudou muita coisa. Os moradores, de várias idades, passaram a frequentar o local. A gente, inclusive, tinha aula de aeróbica funcional aqui. Tudo muito bom. E agora chegaram esses aparelhos, essa novidade incrível. Daí, muito mais gente passou a frequentar a praça, até gente de outros bairros. Eu adorei essa academia ao ar livre, e com essa qualidade. Confesso que me sinto realmente privilegiada por participar de um projeto como esse em meu bairro”, frisou.

Para o professor Moraes este é um projeto de extrema importância porque trabalha diretamente com quem precisa. “Para comunidade é essencial porque muitos não têm condições de pagar academia privada e aqui temos tudo – um equipamento de alta qualidade, e o melhor, oferecido de forma gratuita. Além disso, temos profissionais altamente qualificados para atender as necessidades de pessoas de todas as idades”, complementou.

Como ter acesso aos serviços – A Academia da Cidade do Colinas do Sul está localizada na Praça Alta, na Rua Pinheiro Vilar, 1432. Para participar das aulas do projeto é preciso ter idade mínima de 15 anos, bem como autorização dos pais para aqueles menores de 18 anos.

É preciso baixar o aplicativo ‘Mude’; realizar o cadastro; responder uma pesquisa de avaliação física; escolher um horário específico; e, por fim, fazer o primeiro agendamento. Já as pessoas que sentirem dificuldade em baixar ou mesmo navegar pelo aplicativo, podem se dirigir ao local que receberão o auxílio necessário.

Já a Academia da Cidade no Cabo Branco é localizada à beira-mar, próximo ao nº 1850. O espaço funciona de segunda a sábado, das 5h às 10h e das 15h às 21h, oferecendo atividades como musculação, treinamento funcional, dança, alongamento, natação no mar e assessoria de corrida.